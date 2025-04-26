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В Ватикане начались похороны папы римского

Россию на них представляет министр культуры Ольга Любимова

26 апреля 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: Fabio Fistarol / unsplash.com
Фото: Fabio Fistarol / unsplash.com

На площади Святого Петра в Риме проходит церемония похорон папы римского Франциска, сообщает РИА Новости.

Прощание началось с отпевания папы, затем запечатанный гроб с его телом перевезут в церковь Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

По информации Ватикана, на церемонию пришло 200 тысяч человек. Также на ней присутствуют делегации и главы государств и правительств разных стран.

Россию на похоронах представляет министр культуры Ольга Любимова.

Церемонию в том числе посетили президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Последний "привычно не нашел официального костюма" и явился на похороны в черном камуфляже, отмечает издание.

21 апреля 88-летний папа римский Франциск перенес инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

религия утраты

Комментарии 3

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Sic semper tyrannis

16:10:35 26-04-2025

Язык! Проверьте какого цвета язык!

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Гость

16:37:28 26-04-2025

ин номбре оф падре эт фили эт спиритус санте. амен

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Гость

22:27:01 27-04-2025

Гость (16:37:28 26-04-2025) ин номбре оф падре эт фили эт спиритус санте. амен... +

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