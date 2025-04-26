В Ватикане начались похороны папы римского
Россию на них представляет министр культуры Ольга Любимова
26 апреля 2025, 15:59, ИА Амител
На площади Святого Петра в Риме проходит церемония похорон папы римского Франциска, сообщает РИА Новости.
Прощание началось с отпевания папы, затем запечатанный гроб с его телом перевезут в церковь Санта-Мария-Маджоре для захоронения.
По информации Ватикана, на церемонию пришло 200 тысяч человек. Также на ней присутствуют делегации и главы государств и правительств разных стран.
Россию на похоронах представляет министр культуры Ольга Любимова.
Церемонию в том числе посетили президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Последний "привычно не нашел официального костюма" и явился на похороны в черном камуфляже, отмечает издание.
21 апреля 88-летний папа римский Франциск перенес инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.
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