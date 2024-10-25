В Wildberries рассказали, когда и где на Алтае построят логистический центр
Склад в Алтайском крае позволит сократить время доставки товаров до покупателей в нескольких регионах
25 октября 2024, 16:30, ИА Амител
Объединенная компания Russ Wildberries видит в Алтайском крае большой потенциал в плане развития складской инфраструктуры. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила директор по развитию сервисов Wildberries Юлия Кукота на конференции в Барнауле, которую проводит бизнес-клуб "Селлеры Сибири".
"Мы рассматриваем возможность строительства склада на территории Алтайского края. Сейчас мы находимся на стадии поиска подходящего участка земли. Склад будет, когда – скажем чуть позже", – подчеркнула Кукота.
Она отметила, что склад в Алтайском крае позволит сократить время доставки товаров до покупателей, которые находятся не только в этом регионе, но и в других. Также это большой плюс для продавцов с Алтая, потому что здесь, указала она, сконцентрировано очень много производств.
Ранее сообщалось, что Wildberries намерена построить крупный логистический центр в Новоалтайске, под застройку планировалось освоить территорию площадью 35 гектаров. Письмо с соответствующим содержанием компания направила в администрацию города.
Новоалтайск в качестве площадки имеет выгодное географическое положение – он равноудален от других крупных сибирских городов: Томска, Новосибирска, Кемерова, через него проходят транспортные потоки в Бийск и Горный Алтай. Кроме того, станция Алтайская в Новоалтайске входит в десятку самых крупных железнодорожных узлов РФ.
17:16:01 25-10-2024
гнилая контора. сейчас попробую вернуть деньги и больше к ним ни ногой.
17:34:12 25-10-2024
"Когда и где", вопреки заголовку, в статье не указано.
01:24:41 26-10-2024
в селе Токарёво, на территории бывшей воинской жд части стройбата, на Новосибирской трассе, под Новоалтайскгм, между Солнечным и Белоярском, напротив Белоярской крепости, через дорогу. Не?
06:29:08 28-10-2024
Гость (01:24:41 26-10-2024) в селе Токарёво, на территории бывшей воинской жд части стро... Всё верно, там уже стойка идёт