НОВОСТИТранспорт

В Затоне открыли дорогу на остров Шубинский

Уровень воды в Оби снизился до допустимой отметки

17 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Дорога на остров Шубинский / Фото: мэрия Барнаула
Дорога на остров Шубинский / Фото: мэрия Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский. Проезд туда был недоступен с 12 апреля из-за паводка.

Как сообщили в мэрии, на утро среды уровень воды в Оби снизился до допустимых 441 см. Это и позволило вновь открыть проезд.

С 16 апреля в Барнауле стартовали работы по ремонту дорог. В план вошли 170 участков проезжих частей и 36 участков тротуаров.

Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

20:02:18 17-04-2024

Остров - это участок земли окруженный со всех сторон водой. К острову не может быть дороги. Если имеется дорога то это уже не остров, а полуостров. Почему полуостров Крым не называется островом? Потому что он не со всех сторон окружен водой и к нему есть дорога.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров