В Затоне открыли дорогу на остров Шубинский

Уровень воды в Оби снизился до допустимой отметки

17 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Дорога на остров Шубинский / Фото: мэрия Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский. Проезд туда был недоступен с 12 апреля из-за паводка.

Как сообщили в мэрии, на утро среды уровень воды в Оби снизился до допустимых 441 см. Это и позволило вновь открыть проезд.

С 16 апреля в Барнауле стартовали работы по ремонту дорог. В план вошли 170 участков проезжих частей и 36 участков тротуаров.