В Затоне открыли дорогу на остров Шубинский
Уровень воды в Оби снизился до допустимой отметки
17 апреля 2024, 13:40, ИА Амител
Дорога на остров Шубинский / Фото: мэрия Барнаула
В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский. Проезд туда был недоступен с 12 апреля из-за паводка.
Как сообщили в мэрии, на утро среды уровень воды в Оби снизился до допустимых 441 см. Это и позволило вновь открыть проезд.
С 16 апреля в Барнауле стартовали работы по ремонту дорог. В план вошли 170 участков проезжих частей и 36 участков тротуаров.
20:02:18 17-04-2024
Остров - это участок земли окруженный со всех сторон водой. К острову не может быть дороги. Если имеется дорога то это уже не остров, а полуостров. Почему полуостров Крым не называется островом? Потому что он не со всех сторон окружен водой и к нему есть дорога.