В Затоне подтопило более 50 приусадебных участков

На месте работает оперативная группа МЧС

28 мая 2024, 17:21, ИА Амител

Спасатели делают дамбу в Затоне / Фото: МЧС Алтайского края

Более 50 приусадебных участков подтопило в барнаульском микрорайоне Затон, сообщили в МЧС Алтайского края 28 мая.

В связи с этим в поселке начали возводить водоналивные дамбы. На месте работают спасатели и оперативная группа МЧС с беспилотной авиасистемой.

"По данным ЦГМС, в период 29-31 мая на реке Оби в районе Барнаула уровень воды ожидается в пределах 560-585 см (опасная отметка – 560 см), подтопление прибрежных территорий поселка сохранится", – подчеркнули в ведомстве.

Подтопления отмечаются и на других территориях края. МЧС в постоянном режиме контролирует обстановку и находится на связи с муниципалитетами.