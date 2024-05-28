В Затоне подтопило более 50 приусадебных участков
На месте работает оперативная группа МЧС
28 мая 2024, 17:21, ИА Амител
Спасатели делают дамбу в Затоне / Фото: МЧС Алтайского края
Более 50 приусадебных участков подтопило в барнаульском микрорайоне Затон, сообщили в МЧС Алтайского края 28 мая.
В связи с этим в поселке начали возводить водоналивные дамбы. На месте работают спасатели и оперативная группа МЧС с беспилотной авиасистемой.
"По данным ЦГМС, в период 29-31 мая на реке Оби в районе Барнаула уровень воды ожидается в пределах 560-585 см (опасная отметка – 560 см), подтопление прибрежных территорий поселка сохранится", – подчеркнули в ведомстве.
Подтопления отмечаются и на других территориях края. МЧС в постоянном режиме контролирует обстановку и находится на связи с муниципалитетами.
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17:42:31 28-05-2024
Каждый год Затон плавает, ещё с царских времён и выше шести метров вода бывает, только пока МЧС не создали никто нам о своей работе в поте лица ежедневно не рапортовал.
Отдайте уже пожарников назад в МВД и расформируйте этих бездельников создающих видимость работы за наши налоги.
18:54:08 28-05-2024
Это тренд такой - плодить бездельников со школьной скамьи.