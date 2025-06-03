В Затоне сняли режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка

Уровень воды в Оби пошел на снижение

03 июня 2025, 13:13, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова

В барнаульском микрорайоне Затон в связи со стабилизацией ситуации с паводком сняли режим повышенной готовности. Как сообщили в мэрии, уровень воды в Оби на утро 3 июня упал до 478 см, снизившись за сутки на 15 см.

Тем самым в микрорайоне оперативная группа и аварийно-спасательное формирование городского управления ГОЧС прекратили круглосуточное дежурство.

При этом там продолжает действовать ограничение движения на остров Шубинский – проезд туда осуществляется по понтонному мосту.

Напомним, режим повышенной готовности в Затоне действовал с 26 мая.