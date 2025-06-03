В Затоне сняли режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка
Уровень воды в Оби пошел на снижение
03 июня 2025, 13:13, ИА Амител
Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова
В барнаульском микрорайоне Затон в связи со стабилизацией ситуации с паводком сняли режим повышенной готовности. Как сообщили в мэрии, уровень воды в Оби на утро 3 июня упал до 478 см, снизившись за сутки на 15 см.
Тем самым в микрорайоне оперативная группа и аварийно-спасательное формирование городского управления ГОЧС прекратили круглосуточное дежурство.
При этом там продолжает действовать ограничение движения на остров Шубинский – проезд туда осуществляется по понтонному мосту.
Напомним, режим повышенной готовности в Затоне действовал с 26 мая.
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