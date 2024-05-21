В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в Оби

Подтопленных земельных участков в микрорайоне пока нет

21 мая 2024, 14:10, ИА Амител

Въезд в Затон / Фото: barnaul.org

В барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в реке Оби. К такому решению власти пришли 21 мая на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает мэрия.

"По состоянию на утро уровень воды в реке Оби вырос за сутки на 13 см и составляет 521 см выше нуля водомерного поста", – говорится в сообщении.

В населенном пункте ограничили движение на остров Шубинский – проезд до него осуществляется только по понтонному мосту. При этом подтопленных земельных участков в микрорайоне нет, подчеркивают в горадминистрации.

Глава Центрального района Максим Сабына отметил, что все подготовительные работы в Затоне выполнили в полном объеме. Развитие паводковой ситуации находится на особом контроле мэра и администрации района.

Ранее синоптики рассказали, когда вторая волна паводка дойдет до Барнаула.