В зоне риска черный аист. Как изменения климата могут повлиять на популяцию птиц?

Из-за участившихся ветровалов многие крупные птицы, в том числе и краснокнижные, оказались под ударом

18 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Последствия ветровала / Фото: Алексей Эбель

Изменение климата, в результате которого Алтайский край все чаще оказывается под натиском сильных ветров, может отрицательно сказаться на популяции крупных птиц. Под ударом, в частности, оказались черные аисты: часть гнезд этих краснокнижных птиц в ленточных борах Алтая пострадали из-за массового ветровала. Некоторые полностью разрушены. Об этой проблеме на своей странице в ВК рассказал вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.

"Прошедший поздней осенью через Алтайский край шквал повалил в борах много деревьев, досталось и аистиным гнездам. Обнаружил уже два из них, которые точно не восстановятся. В одном случае сломана вершина сосны, прикрывавшая гнездо сверху, а вокруг другого образовалась поляна, чего аисты тоже не любят. Такой вот климатический фактор", – написал ученый.

Почему аисты не построят себе новые гнезда?

В беседе с amic.ru Алексей Эбель рассказал, что, как правило, за один год черные аисты не успевают построить себе новое гнездо. Обычно они завершают работы только на следующий год. И те особи, которые не найдут так называемое резервное пристанище, в 2024-м просто не выведут потомство.

"Из шести гнезд, которые мне удалось проверить, два разрушены. Это большой процент. Что с остальными, неизвестно", – объясняет известный орнитолог.

По словам ученого, в Алтайском крае известно порядка 100 гнездовых участков. Но на деле их в два, а то и в три раза больше. В каком они состоянии, остается только гадать.

"Даже чтобы проверить известные участки, по территории региона нужно проехать порядка 3000 километров. Еще около 200 пройти пешком. Для одного человека это весьма затруднительно", – объясняет Эбель.

Как ветровал на Алтае может сказаться на популяции черного аиста в целом?

Алтайский край – основной резервант этой краснокнижной птицы, поэтому такие природные аномалии могут привести к серьезным проблемам. Наш регион в принципе играет ведущую роль для сохранения популяции черного аиста.

"Важность Алтайского края для сохранения черного аиста очень велика. На нашей территории найдено самое большое количество гнездовых участков: их больше, чем суммарно во всех других регионах России. Например, в Новосибирской области известно всего о трех, в Кемеровской и Томской – выявлено по одному, в Омской – ни одного. В Республике Алтай найдено два гнезда, еще известно о трех-четырех гнездовых участках, но гнезда там пока не найдены. У нас просто сокровищница", – отметил ученый.

Чтобы сохранить популяцию этого редкого вида птиц, вокруг мест их гнездования необходимо устанавливать охранные зоны, объясняет орнитолог. Однако без работ по мониторингу гнездовых участков это невозможно. К сожалению, их в настоящее время никто не финансирует.

Гнезда каких еще птиц пострадали из-за разгула стихии?

Алексей Эбель отмечает, что из-за ветровалов могли пострадать не только гнезда черного аиста, но и многих других крупных птиц, которые выводят потомство в многолетних гнездах в борах Алтайского края. В их числе белохвостые орланы, орлы-могильники, беркуты – они тоже занесены в федеральную Красную книгу. Эти птицы также гнездятся на Алтае.

"Под ударом и бородатая неясыть из региональной Красной книги. Я уже не говорю обо всех этих канюках, коршунах, осоедах и других птицах, на которых будут влиять ветровалы. А у нас в принципе в приобских и ленточных борах уже осталось мало возрастных деревьев, которым 100 лет и более. Но только они могут выдерживать гнезда крупных птиц", – рассказывает эксперт.

Согласно статистике Росгидромета, в 2023 году число случаев сильного ветра в России увеличилось по сравнению с 2022-м на 22%. Как ранее сообщал amic.ru, 19 ноября на Алтайский край обрушился настоящий ураган. Скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный ветер дул со скоростью 35 м/с. Только в Барнауле упало более 160 деревьев.

В лесу масштабы куда значительнее. Ветер "прогулялся" по всей площади ленточных и приобских боров, повредив, по предварительным оценкам, более 300 тысяч га насаждений. Всего в Алтайском крае может быть более 1 млн кубических метров поваленной древесины, сообщал холдинг "Алтайлес".

И, по мнению климатологов, на 2024 год прогнозы неутешительны: ветровая нагрузка будет только нарастать.