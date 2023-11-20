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"Мамай прошел". Как выглядит центр Барнаула после нашествия урагана

Поваленные деревья и заборы, элементы крыш на земле и поврежденные фасады зданий

20 ноября 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сосредоточенно устраняют последствия урагана, разбушевавшегося 19 ноября. Глава города Вячеслав Франк сегодня поручил как можно быстрее привести столицу края в порядок. Корреспондент amic.ru прогулялась по улицам, чтобы успеть запечатлеть "беспорядки", пока их не устранили: долго искать не пришлось, последствия непогоды в буквальном смысле на каждом шагу.

Как выяснилось, после ураганного ветра в городе зафиксировали 309 происшествий. Из них, к примеру, 162 случая падения деревьев, 17 падений рекламных щитов, шесть повреждений фасадов зданий, 67 повреждений кровли, 33 повреждения автомобилей.

Фото: barnaul.org

Почти 300 происшествий зафиксировали из-за урагана в Барнауле

Вячеслав Франк отметил, что важно восстановить все системы жизнеобеспечения
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Комментарии 2

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Гость

15:49:13 20-11-2023

Надо было припасти ёлочку от Драмтеатра к Новому году, что добру пропадать

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Гость

21:29:40 20-11-2023

В новостях показывают сюжеты только из Кузбасса, Красноярска, а наш край, как всегда, только упоминают. Обидно.

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