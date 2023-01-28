В трамваях Барнаула тестируют бескондукторную систему оплату. Как она выглядит?

Корреспондент amic.ru проехал на маршруте № 7

28 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В столице края уже несколько дней ходят два трамвая с новой системой оплаты за проезд. В вагонах маршрутов № 7 и № 9 установили специальные терминалы, по которым можно расплатиться проездным или банковской картой. Всего терминалов три, по одному возле каждой двери.

















Бескондукторная система оплаты

Фото: amic.ru

Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа. После этого распечатается билет, который нужно сохранить на случай проверки контролёром. Если пассажир захочет оплатить проезд наличными деньгами, ему нужно будет обратиться к водителю трамвая.

Мы проехались в одном из таких трамваев и посмотрели, как барнаульцы справляются с новшеством.