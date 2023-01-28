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В трамваях Барнаула тестируют бескондукторную систему оплату. Как она выглядит?

Корреспондент amic.ru проехал на маршруте № 7

28 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В столице края уже несколько дней ходят два трамвая с новой системой оплаты за проезд. В вагонах маршрутов № 7 и № 9 установили специальные терминалы, по которым можно расплатиться проездным или банковской картой. Всего терминалов три, по одному возле каждой двери. 

Фото: amic.ru

Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа. После этого распечатается билет, который нужно сохранить на случай проверки контролёром. Если пассажир захочет оплатить проезд наличными деньгами, ему нужно будет обратиться к водителю трамвая.

Мы проехались в одном из таких трамваев и посмотрели, как барнаульцы справляются с новшеством.

Фото: сообщество транспорта в Барнауле в

Почему в Барнауле внедрили новую систему оплаты проезда и как она будет работать?

Теперь некоторые городские трамваи всегда будут ходить без кондуктора. Прям как в Москве?
НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 16

  • Нормально справляются. Такие нужны во всех трамваях и троллейбусах. Соедства, которые были на кондукторов, направить на контроллеров. Зайцев почти не будет.
    28 января, Гость   Ответить
  • Коммунизм подкрался не заметно...
    28 января, Гость   Ответить
  • Всё равно много людей будут рассчитываться наличными - опять нагрузка водителю.
    28 января, Гость   Ответить
  • В час-пик в переполненном вагоне ваше средство оплаты быстро "своротят". И коммунизм провалится.
    28 января, Гость   Ответить
  • В трамваях сделанных за долго до распада советского союза, это выглядит как киберпанк
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, при коммунизме проезд стоил 3 коп. трамвай, 4 коп. троллейбус, 5 коп. автобус.
    28 января, Гость   Ответить
  • Соедства, которые были на кондукторов, направить на контроллеров.------ а в чем профит?)) Была толпа на выходе, теперь на входе, средства тратятся те же, плюс затраты на новые терминалы. Шило на мыло это называется.
    28 января, Гость   Ответить
  • контроллеров - контро́ллер 1. Приспособление, прибор для регулирования работы электродвигателей на транспорте. 2. Устройство, управляющее работой внешних узлов ЭВМ (принтерами, накопителями и др.), а также программное обеспечение к такому устройству.
    28 января, Гость   Ответить
  • Дело было в Барнауле при СССР. В автобусе написано: "Штраф за бесплатный проезд 1 рубль". На выходе редкая экзотика-контролёры. Выходит парень они ему: "Ваш билетик". Он достаёт 1 рубль и говорит: "Вот Вам казначейский билетик" - и гордо уходит. Контролёры опешили, пассажиры в хохот. Дело в том, что ездить "зайцем" было выгодно, "раз в год под расход" заплатить 1 руб. (20 проездов = 1 руб.)
    28 января, Гость   Ответить
  • И во всех автобусах нужны такие же
    28 января, Гость   Ответить
  • Кто знает, в барнаульских маршрутках насовсем отменили валидаторы? В прошлом году же были! В январе доводилось ехать 2 раза. оплата только наличными или перевод со смартфона. По обычной карте мир рассчитаться нельзя.
    28 января, Гость   Ответить
  • "По обычной карте мир рассчитаться нельзя." ---- Гость, значит, уходят от налогов. Раз прячут факты оплаты с помощью налички или перевода со смартфона.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, значит, уходят от налогов.-------------- я не про налоги. Я хочу расплатиться картой. Это возможно? Или валидаторы в маршрутках отменены? Может, закон какой новый местные депутаты приняли, что нельзя по карте? Вот о чем спрашиваю.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, А шофера маршруток и не особо скрывают, что работают на себя, они уже совсем оборзели из-за того, что нет никакого контроля за ними.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, Здесь надо применять метод повышенной цены - платишь за проезд у водителя - цена несколько больше. Скажем, 35 рублей. Труд водителей не должен быть бесплатен, а это явно не их основной профиль работы - обилечивать.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, Например, на 5 единиц транспорта - один контролер. З/п контроллера = 1,5 з/п кондуктора - 0,5 экономия. Ну и штрафы для безбилетников в десятки раз больше, чем стоимость билета.
    28 января, Гость   Ответить
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