"Вагоны качает от ветра". Остановлено движение поездов по направлению в Барнаул

Напомним, непогода в ближайшие часы в Алтайском крае будет только усиливаться

19 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: читатель amic.ru

Остановлено движение поездов по направлению в Барнаул, сообщили читатели amic.ru в воскресенье утром, 19 ноября.

"Сидим в электричке Камень-на-Оби – Барнаул уже час. Вагоны качает от ветра. Впереди еще стоят поезда", – рассказали подписчики нашего Telegram-канала.

Напомним, часть Барнаула и несколько населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра 19 ноября.

Обновлено в 13:10. Движение уже восстановили.