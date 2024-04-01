Вагоны стоят по 20 дней. Алтайские переработчики жалуются на проблемы с экспортом

За простой вагонов предприятия вынуждены платить огромные штрафы

01 апреля 2024, 14:05, Анастасия Чебакова

Электропоезда / Фото: pxhere.com

На границе с Дальним Востоком стоят несколько десятков вагонов алтайских зернопереработчиков. Причина – в "загруженности" и "узости" БАМа и Транссибирской магистрали, по которым сегодня идут все экспортные потоки. Вагоны с алтайскими крупой и зерном вынуждены стоять на границе по несколько недель. В итоге переработчики теряют выручку и платят миллионные штрафы за простой. Об этом рассказал 29 марта во время итогового совещания министерства промышленности и энергетики директор союза промышленников региона Виктор Мещеряков.

Со слов спикера, на проблемы с вывозом продукции пожаловались сразу несколько крупных зерноперерабатывающих компаний региона – Коротоякский элеватор в Целинном районе, "Мельник" в Рубцовске и другие. Они рассказывают, что не могут вовремя отправить муку, зерно, крупы на экспорт, из-за чего вынуждены платить огромные штрафы – как арендаторам вагонов, так и самой РЖД.

"У Коротоякского элеватора вагоны стоят на границе уже более 20 дней. За каждый контейнер предприятие платит владельцам вагонов по три тысячи в сутки штрафа. Простояли 20 вагонов 20 дней – заплатили более миллиона штрафа. Начисляет штрафы и сама железная дорога. Наши элеваторы не могут в суде это оспорить. Хотя это вина железной дороги", – сообщил Мещеряков.

Коротоякский элеватор является одним из старейших предприятий Алтайского края, входит в число ключевых структурных подразделений АО "Грана" – крупнейшего на Алтае объединения зерноперерабатывающих предприятий. Основной вид деятельности – промышленная переработка зерна. Мощный мукомольный комплекс состоит из трех мельниц с современным оборудованием общей производительностью 720 тонн зерна в сутки.Глава союза промышленников напомнил, что сейчас в России действуют временные правила очередности отправки грузов, по которым в первую очередь на экспорт идут нефть, уголь, металл и прочие грузы.

"Пропускная способность железных дорог Транссибирской магистрали вместе с Байкало-амурской магистралью – 158 млн тонн в год. Грузов же гораздо больше", – отметил Мещеряков.

В марте 2022 года Правительство РФ определило временные правила доступа грузов к ж/д сети, которые устанавливают приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми, при этом последние разделены на категории по значимости: от специальных, включая перевозки в пострадавшие от ЧП регионы, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических грузов. Обновленные правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.



Сегодня на уголь приходится порядка 58% грузопотока БАМа и Транссиба и 70% в экспортном грузопотоке, а на уголь "по поручениям" – порядка 90% всех его экспортных объемов. Продукция зернопереработки, которую в основном поставляют алтайские предприятия за границу, – сегодня лишь 11-я в рейтинге приоритетности, говорит спикер. При этом еще в конце прошлого года она входила в десятку.

Из-за проблем с вывозом продукции и падением выручки предприятия переходят на новый режим работы, уменьшая работникам заработные платы. Такая ситуация, например, сложилась на Коротоякском элеваторе, говорит Мещеряков.

"Коллектив работает по 2-3 дня в неделю, социальная напряженность растет. Сегодня элеваторы работают только на отправку продукции автомобильным транспортом. При этом это мощнейшие предприятия, которые могут вырабатывать гораздо больше", – подчеркнул он.

Мещеряков напомнил, что серьезные трудности с вывозом продукции начались в сентябре 2023 года. Ряд российских компаний, к примеру, угольные предприятия Кемеровской области, жаловались на крайне неудовлетворительную организацию работ со стороны РЖД по своевременной отправке принятых к перевозке грузов. Тогда совместно с федеральными властями ситуацию удалось улучшить, однако в марте она усугубилась в несколько раз.

Председатель союза промышленников призвал главу региона Виктора Томенко и полпреда президента по СФО Анатолия Серышева выйти с проблемой на федеральный уровень. Одной из мер в сложившейся ситуации, по его словам, должна стать отмена штрафов, которые должны платить переработчики за простой вагонов.