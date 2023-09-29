Высотный ЖК с подземным паркингом построят рядом с парком Целинников в Барнауле
Комплекс рассчитан на 462 квартиры, среди которых есть даже четырехкомнатные
29 сентября 2023, 08:49, ИА Амител
На ул. Антона Петрова, 210б и 210в (на пересечении с ул. Островского) планируют построить ЖК в 17 и 25 этажей. Эскизы проекта представили на градсовете 28 сентября. Одна из особенностей проекта – наличие четырехэтажного корпуса между двумя высотками, в котором разместятся предприятия общественного питания и центр дополнительного образования.
С видом на парк
Возводить ЖК будет компания "АВАстрой", которой руководит предприниматель Александр Агафонов. Проект разрабатывала мастерская "Графит" под руководством Сергея Черепанова, он и выступал с докладом.
Участок под будущий ЖК большой – 1,13 га. Территория примыкает к парку Целинников. Чтобы создать глухой двор, архитекторы разместили комплекс буквой "П" по ул. Антона Петрова. В двух высотных зданиях предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых по расчетам смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК запроектирована парковка на 179 машино-мест, еще 49 парковок предложено расположить вдоль улиц, 51 – на территории двора.
Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"
"Административное здание спроектировано из монолитного каркаса, жилые корпуса – из железобетонных панелей. Отделка – навесная фасадная система плитки под кирпич и мокрый фасад", – отметил Сергей Черепанов.
Для помещений общественного назначения архитекторы предложили продлить уже существующую стоянку, не вырубая деревья. Это решение будет согласовано в профильных комитетах. При этом при вырубке деревьев ценных пород застройщик обещает сделать компенсационное озеленение на территории ЖК.
"Косые" въезды
"Статус" двора заинтересовал экспертов. Член градсовета Евгений Носенко отметил, что территорию позиционируют закрытой, но машино-места все-таки есть. Сергей Черепанов объяснил: полностью сделать двор без машин не получилось, но количество автомобилей минимизировано, большее число расположено в подземном паркинге.
Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко спросил, смогут ли посетители коммерческого блока парковаться в подземном гараже. На что архитектор ответил отрицательно: паркинг рассчитан лишь на жителей дома, места под землей будут продавать. Тем более что "размещение парковок общественных организаций во дворах жилых домов запрещено по СанПиНу".
Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обратил внимание на то, что въезды на участок сделаны "косыми": по его мнению, это создаст неудобства автомобилистам.
"На этом участке (на ул. Антона Петрова, – прим. ред.) есть два ограничения скорости. Мы минимизировали там вырубку березы, сделали съемку, чтобы исключить вырубку", – ответил Черепанов.
Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"
Архитектор Владимир Золотов поинтересовался у автора, почему дома имеют разную этажность. Черепанов ответил: это сделано, чтобы 25-этажный объем не "подавил" все окружение.
"ЖК не является замыканием какой-то конкретной оси, поэтому в зависимости от угла восприятия где-то он будет более "острый", где-то будет нивелироваться. Если бы мы находились на замыкании магистрали, пешеходной оси, я бы обязательно акцентировал самый крупный объем. Это осознанное решение", – сказал он.
Судьба берез
При обсуждении проекта была затронута и проблема компенсационного озеленения. Архитектор отметил, что во дворе ЖК планируют высадить деревья-крупномеры, которые способны хорошо прижиться на бетонном основании (двор – это крыша подземного паркинга).
"Также планируем озеленять культурными растениями автокарманы, которые сейчас не засажены. Там доминирует клен, который находится в плохом состоянии. С левой стороны от фигуры Целинника произошла вырубка, возможно, там можно скомпенсировать более ценными породами, участок свободен", – сказал он.
Присутствующий на заседании заказчик заявил, что между фигурой Целинника и площадкой строительства компания планирует высадить ценные породы деревьев. Но проблема в том, что эта земля муниципальная.
"Мы заинтересованы, чтобы ЖК был окружен зеленой зоной. Проговорив с ректоратом института культуры (рядом с участком расположен музыкальный факультет Алтайского государственного института культуры, – прим. ред.), мы планируем высадить зеленые насаждения, чтобы отделить два факультета, создать им дополнительную защитную зону от двора. Мусорные баки также отделим зелеными насаждениями", – объяснил предприниматель.
Евгений Носенко обратил внимание, что ЖК ухудшает пешеходную ситуацию на данном перекрестке.
"Вход в аллею – через парковку. Парковка автомобилей будет загромождать пешеходную связь. Связь между аллеей Целинников, парком Ленина, вашим комплексом, храмовым не получится. Возможно, городу придется рассмотреть вопрос переноса светофора или установки нового", – заявил он.
Поэтому он предложил пересмотреть выходы и улучшить их.
"Может быть, даже соседнему ТЦ выдать предписание, потому что они паркуются на тротуаре", – добавил эксперт. Застройщик ответил, что на всей территории планирует продублировать пешеходную связь, где можно будет пройти.
"Пешеходный трафик тут небольшой, работает общественный транспорт", – отметил инвестор.
В результате проект решили поддержать, а архитекторам в рабочем порядке придется устранить все замечания.
09:42:28 29-09-2023
Хороший проект. Спустился из своей квартиры в домашнем, поиграл в футбольчик с соседями и назад домой по теплому. Побольше бы домов с полным замкнутым циклом, чтобы и кафе было и всякие бытовые услуги и магазины. Чтобы вообще на улицу не выходить зимой
09:57:47 29-09-2023
Гость (09:42:28 29-09-2023) Хороший проект. Спустился из своей квартиры в домашнем, поиг... Ты когда в футбол играл последний раз с соседями? В школе? Судя по тому, что зимой на улицу лень выйти, у тебя пузо как три арбуза, спортсмен диванный.
10:03:49 29-09-2023
Ну, а что? Давайте все парки застроим!
10:07:53 29-09-2023
Гость (10:03:49 29-09-2023) Ну, а что? Давайте все парки застроим! ... Ла. давайте)
19:21:50 29-09-2023
Гость (10:03:49 29-09-2023) Ну, а что? Давайте все парки застроим! ... На этом месте лет 10 находится "строительная свалка". Кому принадлежит? Кому-то из приближенных администрации Ленинского района. В свое время там была великолепная парковая зона с памятником целиннику. Сейчас скульптура целинника смотрится как охранник упомянутой свалки. Однако строительство ЖК на этом месте великолепная идея.
10:34:54 29-09-2023
Скоро и Целинника снесут,вы что делаете изверги
10:35:37 29-09-2023
Нельзя парки застраивать
12:13:42 29-09-2023
Гость (10:35:37 29-09-2023) Нельзя парки застраивать... То место раньше было парком, а сейчас это никакой не парк, а место рядом с парком.Скоро и скульптуру целинника в фуфайке уберут мужики в пиджаках:не будет вписываться в будущий ансамбль.
10:48:22 29-09-2023
Парковок не будет, авто будут парковаться в парке. Парковаться на подземной парковке платить по "ляму", а может и дороже. Вот такая тавтология. Мастерской "графит" спасибо, 25 этажей в сочетании с 9- этажками "давить" не будет.
10:48:26 29-09-2023
Кабзда парку началась с отвода земли под спорткомплекс (теперь там магаз),стоянки ( которая постоянно расширяется),Фитсервиса,обкорнания со стороны Исакова ( и постройки 2х домиков 2х этажных). БОльшая часть парка уже уничтожена и огорожена под дальнейщее угробление. Пора и "статую" убирать. Что сказать? Твари продажные,наши властьимущие!!! Прощай,Парк!
10:49:38 29-09-2023
Никак не пойму, где там место для такого комплекса? Парк полностью вырубят? Мы ждали, когда его благоустроят, там в тишине прекрасное место для прогулок пожилых людей, мамочек с колясками. В пандемию часто там прогуливалась.
12:21:49 29-09-2023
Ну и времена настали... Подземные парковки вот вам, остальные добывайте себе место мордобоем. Врачи открыто вынуждают идти к частникам. В новомодных фитнесах самые алчные барыги и альфонсы вместо тренеров.
12:32:46 29-09-2023
Так "рядом с парком ЦЕЛИННИКОВ.." или В парке ЦЕЛИННИКОВ?!?
19:09:17 29-09-2023
Гога (12:32:46 29-09-2023) Так "рядом с парком ЦЕЛИННИКОВ.." или В парке ЦЕЛИННИКОВ?!?... Вместо
19:25:38 29-09-2023
А застройка парка Целинников уже давно началась, т.к. в парк Целинников уже давно исключен доступ жителей прилегающего района и оставили лишь аллею. Вот так, взяли и отобрали (захапали)! Хотелось, чтобы с этим вопиющим безобразием разобрались в конце концов. Журналистам Амика тоже бы следовало подключится к прояснению этого вопроса, а то так и исчезнет парк Целинников. Кстати, уже давно проект застройки парка высотками по улице Островского от А. Петрова до улицы Г. Исакова
22:52:02 04-10-2023
"рядом с парком"?! вы пытаетесь создать иллюзию того что всё нормально для тех, кто плохо знает этот район и не знает, что это и есть территория парка, которую лет 10 назад кто-то захватил и огородил забором, а сейчас тут решили возводить ЖК?