"Ваши полномочия признаны". Молодой политолог "Единой России" стала депутатом АКЗС

Виктория Анищенко работает главным специалистом отдела агитационно-пропагандистской деятельности регионального отделения "Единой России"

29 мая 2025, 09:25, ИА Амител

Виктория Анищенко / Фото: из социальной сети "ВКонтакте"

Новым депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания официально стала член политсовета, руководитель регионального штаба "Молодая Гвардия Единой России" Виктория Анищенко. Ей всего 26 лет. Решение приняли на заседании АКЗС 29 мая. За назначение Анищенко проголосовало 63 из 64 депутатов. Девушка заменила Николая Данилина, которого задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Ваши полномочия признаны", – обратился к девушке спикер АКЗС Александр Романенко.

Виктория Анищенко родилась 11 июня 1998 года в Ключах. Окончила АлтГУ по направлению "Политология" на бакалавриате, а после отучилась в магистратуре на "Политическом управлении и PR". В настоящее время является главным специалистом отдела агитационно-пропагандистской работы Алтайского регионального отделения ЕР. В 2021 году была кандидатом в депутаты АКЗС по партсписку "Единой России".

Напомним, Николая Данилина лишили мандата депутата АКЗС на сессии краевого парламента 24 апреля. Ранее он около года не появлялся на заседаниях Заксобрания и находился в Таиланде, а 21 апреля 2025 года его арестовали по подозрению в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.