"Ваши полномочия признаны". Молодой политолог "Единой России" стала депутатом АКЗС
Виктория Анищенко работает главным специалистом отдела агитационно-пропагандистской деятельности регионального отделения "Единой России"
29 мая 2025, 09:25, ИА Амител
Новым депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания официально стала член политсовета, руководитель регионального штаба "Молодая Гвардия Единой России" Виктория Анищенко. Ей всего 26 лет. Решение приняли на заседании АКЗС 29 мая. За назначение Анищенко проголосовало 63 из 64 депутатов. Девушка заменила Николая Данилина, которого задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве.
"Ваши полномочия признаны", – обратился к девушке спикер АКЗС Александр Романенко.
Виктория Анищенко родилась 11 июня 1998 года в Ключах. Окончила АлтГУ по направлению "Политология" на бакалавриате, а после отучилась в магистратуре на "Политическом управлении и PR". В настоящее время является главным специалистом отдела агитационно-пропагандистской работы Алтайского регионального отделения ЕР. В 2021 году была кандидатом в депутаты АКЗС по партсписку "Единой России".
Напомним, Николая Данилина лишили мандата депутата АКЗС на сессии краевого парламента 24 апреля. Ранее он около года не появлялся на заседаниях Заксобрания и находился в Таиланде, а 21 апреля 2025 года его арестовали по подозрению в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
09:31:49 29-05-2025
Такие прям сильно нужны в Заксобрании...Особо из МГЕРа...Смените название, не позорьте имя ГЕРОЕВ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ!!!!
09:32:26 29-05-2025
Нашла куда вступать. Эх,грустно.
10:06:39 29-05-2025
Молодые пустобрехи-карьеристы, жизни не видели, нигде не работали... ниче не понимают... мало что знают, представители, избранники народные... глянец сплошной... печально
11:31:23 29-05-2025
А что вы правду то минусите?! Вышеотписавшиеся это реальное мнение, что за политика такая правду прятать?! Вы как страусы голову засунули в... и у вас все красиво. А по факту эта девочка в будущем как и все проголосует за отмену пенсий например, что скажут то и сделает.
12:26:20 29-05-2025
Гость (11:31:23 29-05-2025) А что вы правду то минусите?! Вышеотписавшиеся это реальное... Так вы радуйтесь этим минусам - в этом вся суть шарашки и проявляется
23:27:28 29-05-2025
А ,если, хорошо подумать?...