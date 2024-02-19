НОВОСТИТранспорт

"Верните мне мой 37-й". Барнаульцы жалуются на исчезновение популярного маршрута

Уже почти год на улицах города редко можно встретить автобусы маршрута № 37, которые соединяют новые районы с центром Барнаула и поселком Восточным

19 февраля 2024, 06:35, ИА Амител

Маршрут №37 в Барнауле / Фото: сообщество транспорт в Барнауле
Маршрут №37 в Барнауле / Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Один из самых популярных маршрутов в Барнауле – № 37, который соединяет новые районы города с центром и поселком Восточным, – исчез с улиц краевой столицы. На это обратили внимание читатели amic.ru. Действительно, если вы посмотрите на расписание общественного транспорта в "Яндекс. Картах", то не найдете там маршрута № 37. Самое интересное, что еще летом прошлого года происходила такая же ситуация и тогда власти сменили перевозчика. Не помогло.

Почему маршрут № 37 такой проблемный?

Его в последние годы обслуживали несколько перевозчиков. Однако каждый раз барнаульцы жаловались, что невозможно добраться до работы утром и вернуться домой вечером. В 2022 году перевозчик заменил автобусы на тесные и душные "Газели". Переполненные пассажирами они напоминали банки со шпротами. Альтернативных маршрутов из Индустриального района в центр краевой столицы не так много. Более того, часть жителей города вынуждена добираться из новых районов в центр и вовсе с пересадками.

Летом 2023 года в администрации Барнаула рассказали amic.ru, что практически маршрут № 37 никто не обслуживает. Власти пояснили, что он является убыточным и поэтому его субсидируют из бюджета краевой столицы. Что удивительно, учитывая жалобы горожан на огромные очереди и переполненные салоны. В итоге перевозчик, обслуживающий маршрут, уведомил мэрию о намерении расторгнуть договор. Тогда же – весной 2023 года – мэрия заключила контракт с новым перевозчиком: ИП Усольцевым. На линию он выводил всего один автобус и в итоге интервал между рейсами составлял больше часа. Спустя почти полгода ситуация с маршрутом № 37 не стала лучше.

А только с маршрутом № 37 проблемы?

Нет, но и с большим количеством других маршрутов. Общественный транспорт изношен, а качество услуг оставляет желать лучшего. Барнаульцы едва ли не каждый день в социальных сетях жалуются на переполненные автобусы и маршрутки. В трамваях в давке люди не могут заплатить за проезд, потому что из-за отсутствия кондукторов обилечивает водитель. Это полностью парализует работу электротранспорта. Кроме того, мэрия краевой столицы сама пытается повлиять на перевозчиков. Так, в начале февраля транспортный комитет Барнаула через Арбитражный суд лишил перевозчика Юрия Матусовича права работать на маршруте № 51.

В ближайшее время администрация Барнаула планирует на базе МУП "Горэлектротранс" открыть собственное предприятие по перевозке пассажиров. Именно оно будет отвечать за эксплуатацию 41 нового автобуса, которые за краевые деньги приобрели для Барнаула. И именно эти новенькие автобусы пустят по самым важным городским маршрутам. Власти надеются, что это позволит улучшить транспортную ситуацию в региональной столице.

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НОВОСТИТранспорт

Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 17

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Гость

09:44:41 19-02-2024

Креативный заголовок.

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Гость

10:40:49 19-02-2024

Гость (09:44:41 19-02-2024) Креативный заголовок.... Коль просят - вернут)))

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Гость

10:03:36 19-02-2024

Верните 29 автобус

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я

11:11:35 19-02-2024

18 тоже пропал с радаров

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Гость

11:16:14 19-02-2024

Верните 17

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Гость

12:40:06 19-02-2024

Гость (11:16:14 19-02-2024) Верните 17 ... и 19-й

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Мавруша

12:10:08 19-02-2024

Верните мой 17!!!!

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Бабка

14:14:53 19-02-2024

В каком месте он популярный,вы мне объясните??? Ездит на нем 3 человека,вечно пустой. Зачем вводите людей в заблуждение???

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Гость

15:22:28 19-02-2024

Бабка (14:14:53 19-02-2024) В каком месте он популярный,вы мне объясните??? Ездит на нем... правильно. когда его недождаться, приходится другими машрутами, с пересадками ездить пора ввести конкуренцию на маршрутах. чтоб автобусники бились за пассажира (не на дороге, ясен пень, а повышая качество)

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гость

14:50:43 19-02-2024

Уберите эти "Ситроены" недоавтобусы с пассажирских перевозок. Они приспособлены перевозить только детей в школы. Детские сидения, проходы узкие - двум человекам не протиснуться, не разойтись в них. В случае аварии с возгоранием это будет душевая камера. Интересно на тендерах эти критерии учитываются?

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Гость

15:18:50 19-02-2024

гость (14:50:43 19-02-2024) Уберите эти "Ситроены" недоавтобусы с пассажирских перевозок... В той же ГАЗели проходы такие же, это в китайчатине чуть пошире проходы. А так, тот же Ситроен оч. нормальный автобус.

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Лариса

17:47:29 19-02-2024

Верните наш автобус 10.

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Гость

20:50:38 19-02-2024

Гость (12:40:06 19-02-2024) и 19-й... Верните СССР!!!!!!

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Гость

23:33:00 19-02-2024

Верните на шумакова 76,19,110 власихинская для чего остановки нет ни одного маршрута?75 просьба сделать остановку на обратный путь по адресу шумакова 57

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Гость

11:13:26 20-02-2024

Верните маршрут номер 1 и ссср

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Гость

21:26:28 20-02-2024

А можно не надо 37й, хочется ещё пожить немного

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Надежда

10:09:40 21-02-2024

73 такая же песня. Ответ транспортной компании,что недостаточно пассажиров, невыгодно. Бред! Все пассажиры ходят пешком и ищут замену,с пересадками. Просто сделайте изменения,например круговой маршрут,добавьте улицы. И естественно автобусы. Чтобы разрыв между ними был не час,а максимум 10 минут. И увидите результат!

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