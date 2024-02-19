"Верните мне мой 37-й". Барнаульцы жалуются на исчезновение популярного маршрута

Уже почти год на улицах города редко можно встретить автобусы маршрута № 37, которые соединяют новые районы с центром Барнаула и поселком Восточным

19 февраля 2024, 06:35, ИА Амител

Маршрут №37 в Барнауле / Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Один из самых популярных маршрутов в Барнауле – № 37, который соединяет новые районы города с центром и поселком Восточным, – исчез с улиц краевой столицы. На это обратили внимание читатели amic.ru. Действительно, если вы посмотрите на расписание общественного транспорта в "Яндекс. Картах", то не найдете там маршрута № 37. Самое интересное, что еще летом прошлого года происходила такая же ситуация и тогда власти сменили перевозчика. Не помогло.

Почему маршрут № 37 такой проблемный?

Его в последние годы обслуживали несколько перевозчиков. Однако каждый раз барнаульцы жаловались, что невозможно добраться до работы утром и вернуться домой вечером. В 2022 году перевозчик заменил автобусы на тесные и душные "Газели". Переполненные пассажирами они напоминали банки со шпротами. Альтернативных маршрутов из Индустриального района в центр краевой столицы не так много. Более того, часть жителей города вынуждена добираться из новых районов в центр и вовсе с пересадками.

Летом 2023 года в администрации Барнаула рассказали amic.ru, что практически маршрут № 37 никто не обслуживает. Власти пояснили, что он является убыточным и поэтому его субсидируют из бюджета краевой столицы. Что удивительно, учитывая жалобы горожан на огромные очереди и переполненные салоны. В итоге перевозчик, обслуживающий маршрут, уведомил мэрию о намерении расторгнуть договор. Тогда же – весной 2023 года – мэрия заключила контракт с новым перевозчиком: ИП Усольцевым. На линию он выводил всего один автобус и в итоге интервал между рейсами составлял больше часа. Спустя почти полгода ситуация с маршрутом № 37 не стала лучше.

А только с маршрутом № 37 проблемы?

Нет, но и с большим количеством других маршрутов. Общественный транспорт изношен, а качество услуг оставляет желать лучшего. Барнаульцы едва ли не каждый день в социальных сетях жалуются на переполненные автобусы и маршрутки. В трамваях в давке люди не могут заплатить за проезд, потому что из-за отсутствия кондукторов обилечивает водитель. Это полностью парализует работу электротранспорта. Кроме того, мэрия краевой столицы сама пытается повлиять на перевозчиков. Так, в начале февраля транспортный комитет Барнаула через Арбитражный суд лишил перевозчика Юрия Матусовича права работать на маршруте № 51.

В ближайшее время администрация Барнаула планирует на базе МУП "Горэлектротранс" открыть собственное предприятие по перевозке пассажиров. Именно оно будет отвечать за эксплуатацию 41 нового автобуса, которые за краевые деньги приобрели для Барнаула. И именно эти новенькие автобусы пустят по самым важным городским маршрутам. Власти надеются, что это позволит улучшить транспортную ситуацию в региональной столице.