"Ни уехать, ни приехать". Почему в Барнауле "исчез" маршрут № 37 и когда он вернется

Жители города жалуются, что не могут уехать на работу ранним утром и ждут транспорта по часу

31 июля 2023, 06:36, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Жители Барнаула в социальных сетях массово пожаловались на работу автобусов № 37, которые соединяют новые районы города с поселком Восточным. Именно на них многие горожане добирались до заводов, которые находятся в районе Восточного. Люди ждут общественного транспорта на остановке по часу и жалуются на перевозчика, обслуживающего этот маршрут. В мэрии Барнаула подтверждают перебои в работе общественного транспорта и уже придумали, как решить проблему.

Собственники меняются, а проблема остается

Маршрут № 37 в последние годы обслуживало несколько перевозчиков. Все это время барнаульцы жаловались, что им сложно добраться до работы и вернуться домой. Тем более что в 2022 году при смене перевозчиков автобусы – пусть и не самые комфортные – заменили тесными газелями. Причем альтернативных маршрутов из Индустриального района в центр краевой столицы не так много. Как рассказала amic.ru жительница города Екатерина, она не может дождаться автобуса № 37, поэтому порой вынуждена искать альтернативу или ездить с пересадками.

Другой барнаулец пожаловался в социальных сетях, что в ожидании газели скапливается такая большая очередь, что все желающие уехать не входят в салон. Следующей маршрутки приходится ждать час или даже больше.

"Ни уехать, ни приехать. Люди работают на заводах, в поликлиниках. Раньше на 37-м маршруте был автобус, который выезжал в 05:40, 06:00 утра. В это время уже много людей стояло на остановке. Сейчас сменился собственник, и на 37-и маршруте – газель, которая редко ходит. В 6 утра, когда людям уже нужно уехать в центр города, транспорта просто нет. Есть другие маршрутки, но они забиты пассажирами и не могут вместить всех желающих", – написал барнаулец.

Что говорят в мэрии и как будут решать проблему?

В администрации Барнаула подтвердили amic.ru проблемы с обслуживанием маршрута № 37. Власти города пояснили, что он является убыточным и поэтому его субсидируют из бюджета краевой столицы. Что удивительно, учитывая жалобы горожан на огромные очереди и переполненные салоны. В итоге перевозчик, обслуживающий маршрут, уведомил мэрию о намерении расторгнуть контракт. Сейчас на линии работает всего один автобус и такая ситуация продлится еще некоторое время.

"Учитывая, что маршрут № 37 является общественно значимым, для сохранения его работы комитетом заключен временный контракт с ИП Усольцевым Н.Б. Работы по перевозке пассажиров производятся одним автобусом, с чем и связаны большие интервалы движения", – пояснили в мэрии Барнаула amic.ru в ответе на запрос.

Сейчас власти краевой столицы готовят документы для проведения нового аукциона для определения перевозчика, который заберет себе проблемный маршрут № 37. Он пройдет в сентябре-октябре этого года.