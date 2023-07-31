"Ни уехать, ни приехать". Почему в Барнауле "исчез" маршрут № 37 и когда он вернется
Жители города жалуются, что не могут уехать на работу ранним утром и ждут транспорта по часу
31 июля 2023, 06:36, Вячеслав Кондаков
Жители Барнаула в социальных сетях массово пожаловались на работу автобусов № 37, которые соединяют новые районы города с поселком Восточным. Именно на них многие горожане добирались до заводов, которые находятся в районе Восточного. Люди ждут общественного транспорта на остановке по часу и жалуются на перевозчика, обслуживающего этот маршрут. В мэрии Барнаула подтверждают перебои в работе общественного транспорта и уже придумали, как решить проблему.
Собственники меняются, а проблема остается
Маршрут № 37 в последние годы обслуживало несколько перевозчиков. Все это время барнаульцы жаловались, что им сложно добраться до работы и вернуться домой. Тем более что в 2022 году при смене перевозчиков автобусы – пусть и не самые комфортные – заменили тесными газелями. Причем альтернативных маршрутов из Индустриального района в центр краевой столицы не так много. Как рассказала amic.ru жительница города Екатерина, она не может дождаться автобуса № 37, поэтому порой вынуждена искать альтернативу или ездить с пересадками.
Другой барнаулец пожаловался в социальных сетях, что в ожидании газели скапливается такая большая очередь, что все желающие уехать не входят в салон. Следующей маршрутки приходится ждать час или даже больше.
"Ни уехать, ни приехать. Люди работают на заводах, в поликлиниках. Раньше на 37-м маршруте был автобус, который выезжал в 05:40, 06:00 утра. В это время уже много людей стояло на остановке. Сейчас сменился собственник, и на 37-и маршруте – газель, которая редко ходит. В 6 утра, когда людям уже нужно уехать в центр города, транспорта просто нет. Есть другие маршрутки, но они забиты пассажирами и не могут вместить всех желающих", – написал барнаулец.
Что говорят в мэрии и как будут решать проблему?
В администрации Барнаула подтвердили amic.ru проблемы с обслуживанием маршрута № 37. Власти города пояснили, что он является убыточным и поэтому его субсидируют из бюджета краевой столицы. Что удивительно, учитывая жалобы горожан на огромные очереди и переполненные салоны. В итоге перевозчик, обслуживающий маршрут, уведомил мэрию о намерении расторгнуть контракт. Сейчас на линии работает всего один автобус и такая ситуация продлится еще некоторое время.
"Учитывая, что маршрут № 37 является общественно значимым, для сохранения его работы комитетом заключен временный контракт с ИП Усольцевым Н.Б. Работы по перевозке пассажиров производятся одним автобусом, с чем и связаны большие интервалы движения", – пояснили в мэрии Барнаула amic.ru в ответе на запрос.
Сейчас власти краевой столицы готовят документы для проведения нового аукциона для определения перевозчика, который заберет себе проблемный маршрут № 37. Он пройдет в сентябре-октябре этого года.
08:23:29 31-07-2023
Газели переполнены, но маршруты убыточны... Ситуация уже предреволюционная, систему транспорта нужно менять в корне уже сейчас
08:47:03 31-07-2023
Гость (08:23:29 31-07-2023) Газели переполнены, но маршруты убыточны... Ситуация уже пре... За что боролись - на то и напоролсь!!!
08:56:45 31-07-2023
73 тоже пропал
09:04:50 31-07-2023
Автобусы битком набиваются, цены за билеты постоянно растут. А перевозчики все называют маршруты убыточными. Может, надо убирать расчет наличкой, чтобы утаить доходы нельзя было?
12:47:46 31-07-2023
Гость (09:04:50 31-07-2023) Автобусы битком набиваются, цены за билеты постоянно растут.... Какие "доходы", если автобусы не ездят? Нет автобусов - нет доходов.
09:05:02 31-07-2023
Много хороших маршрутов исчезли- №№ 43, 36...
09:32:35 31-07-2023
Надо штрафовать за отсутствие фискализации в транспорте (54-ФЗ). Должен быть чек при оплате наличными.
09:44:10 31-07-2023
Почему в других городах автобус муниципальный? Кто сдал Барнаул на разграбление этим частным перевозщикам? Может потаму что перевозчики в депутатах сидят ? А кто не при власти, тот курит с режимом ?
10:01:50 31-07-2023
Реально, никому нет никакого дела. Пока не решена проблема с 37, могли бы продлить маршрут 2. Но, как мне ответили, это увеличит время ожидания маршрута, при этом, когда у маршрута 2 был другой перевозчик и люди знали расписание, не жаловались на долгие ожидания. Так и сейчас, было бы четкое расписание у 2 маршрута, можно было его продлить до Октябрьского, что увеличило бы разрыв всего на 20-25 минут, в настоящее время, очень много на линии автобусов данного маршрута и часто вижу, как они по несколько штук стоят на конечной санаторий Энергетики.
11:17:48 31-07-2023
Сделайте электронную единую систему оплаты в городском транспорте и все проблемы исчезнут.
11:22:24 31-07-2023
Автор вроде не девушка, причём тут Газель и 37 маршрут? Вы хоть раз видели на 37 маршруте Газели?
19:52:47 31-07-2023
Гость (11:22:24 31-07-2023) Автор вроде не девушка, причём тут Газель и 37 маршрут? Вы х... Ну газель чисто символическое название. ТС которое осталось когда газели ездили вот и назывют маршрутки газели и не важно китайские или русские газ некст
12:45:30 31-07-2023
Автобусы переполнены в час пик - это один-два рейса утром и один-два рейса вечером. А автобус ездит весь день. С 6.00 до 22-23.00. Поэтому маршрут и убыточный.
13:26:09 31-07-2023
Эксперт (12:45:30 31-07-2023) Автобусы переполнены в час пик - это один-два рейса утром и ... попробуйте уехать откуда-нибудь в 22 или даже в 21....
12:53:30 31-07-2023
"Л-Логика" и "Эксперт" - представители перевозчика! Если маршрут приносит одни убытки, то почему вас с него дубиной не выгнать? Вы настолько любите горожан, что за свой счет их возите?
08:24:21 01-08-2023
Гость (12:53:30 31-07-2023) "Л-Логика" и "Эксперт" - представители перевозчика! Если мар... кого "не выгнать"? Заметку прочитайте. Она о том, что автобусов на маршрутах нет.
13:49:16 31-07-2023
Гость (11:22:24 31-07-2023) Автор вроде не девушка, причём тут Газель и 37 маршрут? Вы х... Газель — имя нарицательное. Применяется уже лет 20 для обозначения любой коммерческой маршрутки. Или вы предлагаете называть вещи своими именами и писать в репортаже — микроавтобус Хёндэ-Каунти? По-моему газель — проще и понятней, обычный частный микроб, который даже до пазика не дотягивает.
17:33:42 31-07-2023
17 маршрут тоже перестал ездить
19:50:02 31-07-2023
Гость (11:22:24 31-07-2023) Автор вроде не девушка, причём тут Газель и 37 маршрут? Вы х... Видел
08:18:57 01-08-2023
А автобус 19, район все больше а единственный маршрут 19 чтоб на прямки доехать в центр
08:42:28 01-08-2023
Сама живу в Октябрьском. И у меня волосы дыбом встали, когда вместо привычного пазика 37 маршрут превратился в газельку. Причем убитую и разбитую. Вот купили новые автобусы, отдайте хотя бы 4 на маршрут 37. Он, конечно, не самый удобный, но вместимость приличная.
14:44:21 01-08-2023
Рина (08:42:28 01-08-2023) Сама живу в Октябрьском. И у меня волосы дыбом встали, когда... Идея у вас хорошая, жаль, что не реализуемая. Новые автобусы будут за муниципальные деньги на муниципальные же маршруты. А 37 всегда был частным. Все вопросы к частникам (а их десятки), почему они не могут купить новый хотя бы пазик. Ответ: новый пазик стоит как дюжина подержанных маршруток.