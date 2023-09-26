Томенко поручил отремонтировать поликлинику в Барнауле, о которой написала Собчак

Приводить в порядок 89-летнее здание будут поэтапно

26 сентября 2023, 17:00, ИА Амител





















Виктор Томенко посетил поликлинику № 2 / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отремонтировать поликлинику № 2 на пр. Калинина в Барнауле. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, состояние здания поликлиники, которое было построено в 1934 году и никогда не ремонтировалось капитально, уже давно вызывает вопросы у жителей города. Накануне барнаульцы рассказали Ксении Собчак о критическом состоянии объекта. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить поликлинику.

Томенко указал, что подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию находится на финальной стадии.

По его словам, долгий и дорогостоящий процесс ремонта займет около двух лет. При этом к поликлинике прикреплены около 40 тысяч пациентов, которых необходимо обеспечивать доступной медпомощью.