Томенко поручил отремонтировать поликлинику в Барнауле, о которой написала Собчак
Приводить в порядок 89-летнее здание будут поэтапно
26 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отремонтировать поликлинику № 2 на пр. Калинина в Барнауле. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Напомним, состояние здания поликлиники, которое было построено в 1934 году и никогда не ремонтировалось капитально, уже давно вызывает вопросы у жителей города. Накануне барнаульцы рассказали Ксении Собчак о критическом состоянии объекта. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить поликлинику.
Томенко указал, что подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию находится на финальной стадии.
По его словам, долгий и дорогостоящий процесс ремонта займет около двух лет. При этом к поликлинике прикреплены около 40 тысяч пациентов, которых необходимо обеспечивать доступной медпомощью.
"Поэтому дал поручения рассмотреть вопрос о поэтапном приведении в порядок здания в рамках плановых работ по капремонту. Будем детально и внимательно работать по этому вопросу и решать задачи как с плановыми поэтапными ремонтными работами, так и с реконструкцией всего здания", – подчеркнул губернатор Алтайского края.
17:03:34 26-09-2023
Вот так все и работает в России, только когда проблема озвучена в СМИ ее начинают решать.
18:26:51 26-09-2023
Гость (17:03:34 26-09-2023) Вот так все и работает в России, только когда проблема озвуч... И решать её надо по-этап-но.
17:20:16 26-09-2023
А говорили что она плохая. Вон какая польза от неё. Молодец,девка.
17:53:32 26-09-2023
Гость (17:20:16 26-09-2023) А говорили что она плохая. Вон какая польза от неё. Молодец,... Ну значит назначить ее на должность общественного резонатора. С её языком только польза будет. Это лучше, чем лазить в бельё к знаменитостям, попам и прочим.
18:37:31 26-09-2023
Гость (17:53:32 26-09-2023) Ну значит назначить ее на должность общественного резонатора... Вот кого надо было назначать представителем губернатора в Совфеде!)
18:29:25 26-09-2023
Может сразу по поводу путепровода Собчак написать?
18:33:12 26-09-2023
И когда до Бехтерева дойдет очередь? Надо послать фотографии Собчак , на Бехтерева состояние во много раз хуже. И пусть Бастрыкин даст распоряжение проверить все поликники на Алтае.
18:34:57 26-09-2023
Почему должен решать такие проблемы глава региона! Городские власти не способны решать ТАКИЕ вопросы в рамках своих должностных обязанностей. Чиновники в нынешнем времени проще решать проблему путем закрытия ОЧЕНЬ полезных организаций. Так получилось с ИНВАСПОРТОМ, их выгнали из помещения которое им принаджало почти 20 лет. И до этого нет ни кому дела, что люди с ограниченными физическими возможностями теперь не могут заниматься спортом! Видимо это помещение кому-то очень приглянулось!
18:54:50 26-09-2023
Действенно.
22:15:31 26-09-2023
гость (18:54:50 26-09-2023) Действенно.... Ну ещё бы! Крестному отцу пожалуется!
23:42:36 26-09-2023
Причем, поликлиника находится практически в центре города.
09:29:12 27-09-2023
Так эту поликлинику и так собирались капиталить, около года назад об этом писали...