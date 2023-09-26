НОВОСТИОбщество

Томенко поручил отремонтировать поликлинику в Барнауле, о которой написала Собчак

Приводить в порядок 89-летнее здание будут поэтапно

26 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отремонтировать поликлинику № 2 на пр. Калинина в Барнауле. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, состояние здания поликлиники, которое было построено в 1934 году и никогда не ремонтировалось капитально, уже давно вызывает вопросы у жителей города. Накануне барнаульцы рассказали Ксении Собчак о критическом состоянии объекта. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить поликлинику.

Томенко указал, что подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию находится на финальной стадии.

По его словам, долгий и дорогостоящий процесс ремонта займет около двух лет. При этом к поликлинике прикреплены около 40 тысяч пациентов, которых необходимо обеспечивать доступной медпомощью.

"Поэтому дал поручения рассмотреть вопрос о поэтапном приведении в порядок здания в рамках плановых работ по капремонту. Будем детально и внимательно работать по этому вопросу и решать задачи как с плановыми поэтапными ремонтными работами, так и с реконструкцией всего здания", – подчеркнул губернатор Алтайского края.

Барнаул Виктор Томенко здравоохранение

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

17:03:34 26-09-2023

Вот так все и работает в России, только когда проблема озвучена в СМИ ее начинают решать.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:51 26-09-2023

Гость (17:03:34 26-09-2023) Вот так все и работает в России, только когда проблема озвуч... И решать её надо по-этап-но.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:16 26-09-2023

А говорили что она плохая. Вон какая польза от неё. Молодец,девка.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:32 26-09-2023

Гость (17:20:16 26-09-2023) А говорили что она плохая. Вон какая польза от неё. Молодец,... Ну значит назначить ее на должность общественного резонатора. С её языком только польза будет. Это лучше, чем лазить в бельё к знаменитостям, попам и прочим.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:31 26-09-2023

Гость (17:53:32 26-09-2023) Ну значит назначить ее на должность общественного резонатора... Вот кого надо было назначать представителем губернатора в Совфеде!)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:25 26-09-2023

Может сразу по поводу путепровода Собчак написать?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:12 26-09-2023

И когда до Бехтерева дойдет очередь? Надо послать фотографии Собчак , на Бехтерева состояние во много раз хуже. И пусть Бастрыкин даст распоряжение проверить все поликники на Алтае.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

18:34:57 26-09-2023

Почему должен решать такие проблемы глава региона! Городские власти не способны решать ТАКИЕ вопросы в рамках своих должностных обязанностей. Чиновники в нынешнем времени проще решать проблему путем закрытия ОЧЕНЬ полезных организаций. Так получилось с ИНВАСПОРТОМ, их выгнали из помещения которое им принаджало почти 20 лет. И до этого нет ни кому дела, что люди с ограниченными физическими возможностями теперь не могут заниматься спортом! Видимо это помещение кому-то очень приглянулось!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:54:50 26-09-2023

Действенно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:31 26-09-2023

гость (18:54:50 26-09-2023) Действенно.... Ну ещё бы! Крестному отцу пожалуется!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:36 26-09-2023

Причем, поликлиника находится практически в центре города.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:12 27-09-2023

Так эту поликлинику и так собирались капиталить, около года назад об этом писали...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров