Сейчас в Алтайском крае проживает 417 участников СВО с инвалидностью

05 апреля 2025, 08:05, Антон Дегтярев

Оборудование для инвалидов в фонде "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае проживает 417 бывших участников спецоперации с инвалидностью. С ними работает краевое Минсоцзащиты, которое вместе с фондом "Защитники Отечества" адаптирует квартиры и подъезды под потребности солдат. Также власти помогают бойцам устроиться на работу и начать заниматься адаптивным спортом. Обо всем этом краевые чиновники рассказали на заседании региональной Общественной палаты 3 апреля.

"Системный и программный характер"

По словам министра соцзащиты Алтайского края Натальи Оськиной, краевые власти активно помогают получившим инвалидность участникам СВО: адаптируют их квартиры для полноценной комфортной жизни. Министр подчеркнула, что при необходимости ремонт проведут и в подъездах, где проживают участники СВО.

"В квартирах бывают узкие дверные проемы, ветераны не могут пользоваться санитарной комнатой, мы с этим разбираемся. Можно установить систему "Умный дом", которая поможет открыть шторы. Или можно установить поручни, даже банально купить робот-пылесос. Мы совместно с фондом "Защитники Отечества" такие моменты прорабатываем, чтобы помочь ребятам. Но дальше начинается подъезд. Мы сейчас анализируем, на каких этажах проживают эти ребята, в чем они нуждаются и что мы можем сделать", – пояснила Оськина.

Наталья Оськина / Фото: amic.ru

При этом министр подчеркнула, что по населенным пунктам (особенно в сельской местности) травмированным участникам СВО передвигаться все еще очень трудно. Поэтому заботой о солдатах будет и создание доступной среды для инвалидов, отметила Оськина.

Губернатор Виктор Томенко пообещал, что власти и дальше будут обязательно помогать ветеранам СВО с инвалидностью. Уже сейчас в крае реализуется программа по адаптации бойцов, на базе краевого госпиталя для ветеранов войн работает Координационный центр по оказанию помощи участникам спецоперации. По словам главы региона, помощь солдатам в крае носит и будет носить "системный и программный характер". Министр Наталья Оськина напомнила, что сейчас также строится дом-интернат нового типа, и в этом учреждении, вероятно, будут размещать участников СВО.

Также чиновники помогают участникам СВО с инвалидностью найти работу. По словам Томенко, работодатель уже "развернулся" к категории маломобильных граждан. Так, уровень их занятости за последние три года вырос с 20 до 24%. Это касается и травмированных участников СВО, которым уделяют особое внимание.

"Нацпроект "Кадры" поставил перед нами задачу: создать в приоритетном порядке более двух тысяч рабочих мест для участников СВО и ветеранов боевых действий с той или иной степенью инвалидности", – напомнил глава региона.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

"Новые силы жить дальше"

Кроме того, ветераны СВО сейчас все больше пробуют адаптивные виды спорта, которые с 2022 года в регионе начали активно развиваться, рассказали чиновники. В занятия бывших солдат с инвалидностью вовлекают фонд "Защитники Отечества" и Минспорта Алтайского края.

Участник спецоперации и член сборной Алтайского края по стик-керлингу Андрей Чупин отметил, что спорт помогает военным с инвалидностью жить активной жизнью, реабилитироваться и возвращать потерянные навыки.

"Любой спорт для участников СВО и ветеранов необходим, он помогает вернуться к полноценной гражданской жизни, улучшать свои физические возможности. Сейчас адаптивные виды спорта развиваются, они стали доступными. Бойцов, вернувшихся с СВО, приглашают участвовать в спортивных дисциплинах", – подчеркнул он.

Андрей Чупин / Фото: amic.ru

По словам мужчины, после возвращения из зоны боевых действий именно благодаря спорту он получил возможность развиваться, знакомиться с новыми людьми и путешествовать.

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков отметил, что сейчас в регионе маломобильные люди занимаются стик-керлингом, бочче, паратхэквондо, параканоэ и другими адаптивными видами спорта.

Напомним, что количество инвалидов в Барнауле в 2024 году достигло 171,8 тысячи человек. С 2022 года их число выросло более чем на три тысячи человек, при этом затраты на создание доступной среды за это время снизились. Причиной стало то, что федеральный центр перестал спонсировать данное направление. Подробнее об этом можно прочитать здесь.