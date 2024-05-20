Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении: всех пассажиров считают погибшими

Президент Ирана пересекал горную местность в сильном тумане

20 мая 2024, 10:14, ИА Амител

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", – сообщило агентство.

Все пассажиры воздушного судна считаются погибшими.

Напомним, вертолет, на борту которого находились Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Ирана, разбился в воскресенье, 19 мая, когда пересекал горную местность в сильном тумане.