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Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении: всех пассажиров считают погибшими

Президент Ирана пересекал горную местность в сильном тумане

20 мая 2024, 10:14, ИА Амител

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", – сообщило агентство.

Все пассажиры воздушного судна считаются погибшими.

Напомним, вертолет, на борту которого находились Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Ирана, разбился в воскресенье, 19 мая, когда пересекал горную местность в сильном тумане.

Происшествия катастрофа
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Комментарии 2

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Иван

10:34:35 20-05-2024

А хто звонил по спутниковому телефону и сказал что жив?

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Гость

11:58:30 20-05-2024

Кто-то помог наверно ему упасть и сгореть в пепел.

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