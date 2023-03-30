Годовые отчёты и весенние улыбки. Как прошла мартовская сессия алтайских депутатов

Фоторепортаж с первой весенней сессии АКЗС

30 марта 2023, 17:25, ИА Амител





















































































































18-я сессия АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая весенняя сессия АКЗС, прошедшая 30 марта, оказалась богата на доклады и политические дискуссии. Сначала депутаты заслушали объёмные выступления начальника регионального главка полиции Андрея Подоляна и краевого омбудсмена Бориса Ларина. Народные избранники поддержали готовые отчёты единогласно.

А вот дальше такого единодушия уже не было. Особенно жаркие споры разгорелись относительно использования электронного голосования в крае. Не исключено, что ноу-хау мы увидим уже в сентябре на выборах губернатора.

Кроме того, депутаты немного упростили себе жизнь при декларировании доходов и имущества. Это касается в первую очередь тех, кто не занимает в АКЗС зарплатные должности.

Эмоции народных избранников смотрите в фоторепортаже amic.ru.