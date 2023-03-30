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Годовые отчёты и весенние улыбки. Как прошла мартовская сессия алтайских депутатов

Фоторепортаж с первой весенней сессии АКЗС

30 марта 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая весенняя сессия АКЗС, прошедшая 30 марта, оказалась богата на доклады и политические дискуссии. Сначала депутаты заслушали объёмные выступления начальника регионального главка полиции Андрея Подоляна и краевого омбудсмена Бориса Ларина. Народные избранники поддержали готовые отчёты единогласно.

А вот дальше такого единодушия уже не было. Особенно жаркие споры разгорелись относительно использования электронного голосования в крае. Не исключено, что ноу-хау мы увидим уже в сентябре на выборах губернатора.

Кроме того, депутаты немного упростили себе жизнь при декларировании доходов и имущества. Это касается в первую очередь тех, кто не занимает в АКЗС зарплатные должности.
Эмоции народных избранников смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Комментарии 4

  • Какие все откормленные. довольные! Над чем смеются только, непонятно? Народ не знает, как с коммуналкой расплатиться м с голоду не сдохнуть. А им смешно... Благодетели.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, крепостное право отменили но только на бумажке, высшее сословие живет на том же уровне, поэтому им весело...
    30 марта, Гость   Ответить
  • Зачем нам эти сытые довольные рожи, тех, кто не думает о народе:(((((((
    31 марта, Гость   Ответить
  • Депутат ,это слуга народа и как бы не критиковали выборы при советской власти было именно так ,либо сам был четыре созыва в большом районе края .Постоянные встречи и отчеты с избирателями ,оказание в решении многих социальных вопросов ,работы было очень много и я вам скажу это приносило большое удовольствие и сегодня общаясь с людьми они вспоминают с благодарностью и кроют сегодняшний законодательную власть ,а сегодняшние депутаты кроме принятия пустых законов обслуживают исполнительную власть и работают в интересах себя ,а об народе вспоминают перед выборами ,вот и все ,но при этом на всех уровнях орем ,что власть принадлежит в России народу.
    31 марта, Гость   Ответить
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