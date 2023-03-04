Порывистый ветер сорвал крышу с сельской школы в Алтайском крае

По словам губернатора Виктора Томенко, кровлю восстановят в кратчайшие сроки

04 марта 2023, 12:00, ИА Амител











Фото: правительство Алтайского края

В селе Ая Алтайского района сильный ветер снёс крышу со здания местной школы. Как заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, её восстановят в кратчайшие сроки.

По словам главы муниципалитета Виктора Тырышкина, инцидент случился в ночь на 4 марта. В общей сложности сорвало около 400 квадратных метров кровли над помещениями, в которых находится спортзал, актовый зал и столовая. Пострадавших нет.

"Губернатор поручил Министерству образования и науки края и районной администрации в кратчайшие сроки провести ремонт кровли в здании школы", – рассказали в региональном правительстве.

Занятия в школе временно приостановили, но уже в понедельник учебный процесс будет возобновлён. Ремонт не помешает учебным занятиям.

По прогнозу синоптиков, сегодня днём, 4 марта, в регионе ожидается -2...-7 градусов, в предгорьях потеплеет до +3. Преимущественно без осадков, однако по востоку ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Скорость ветра при порывах может достигать 18 м/с.