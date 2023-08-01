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Вход в барнаульский парк "Юбилейный" украсили объемные светящиеся буквы

Архитекторы разработали индивидуальный дизайн надписи

01 августа 2023, 12:01, ИА Амител

Объемные световые буквы "Парк Юбилейный" появились на главном входе со стороны улицы Малахова, сообщили в мэрии.

"Архитекторы разработали индивидуальный дизайн, средства на изготовление и установку букв дополнительно выделили из городского бюджета", – говорится в сообщении.

На данный момент в парке завершают асфальтирование велобеговой дорожки. Уже сделаны пешеходные дорожки.

Вскоре в парке появится видеонаблюдение, высадят около 250 новых деревьев. В 2022 году высадили почти 500 деревьев и кустов.

Ранее amic.ru рассказал, как проходит реконструкция парка "Юбилейный" в Барнауле.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Парк "Юбилейный" Благоустройство

Комментарии 4

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Гость

14:09:27 01-08-2023

Картинки красивые... Только что оттуда с собакой пришли... все в дорожках, а вокруг них - жесть...

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Гость

15:13:36 01-08-2023

Спасибо за прекрасную реставрацию парка!!! Хоть не так ощущается отсутствие парка Центрального района! НО ремонт в летний сезон парка Центральный????????????????????!!!!!!!!!!!!!!

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Мари

17:11:53 02-08-2023

Дорожки то сделали,а кучи сваленных деревьев,веток и хлама так и убрать не могут!!!!!!!Весь парк сплошные непроходимые дебри с кучей муссора

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Гость

21:23:40 02-08-2023

Красиво. Только теперь вверху между колоннами не хватает эмблемы парка в таком же стиле. Двухсторонней, что бы и со стороны парка смотрелась. А в темноте она так вообще смотрелась бы парящей в воздухе. Кстати, а эмблема у парка есть? Может объявить конкурс на ее создание? Такой, чтобы оформление перекликалось со стилем нынешнего входа.

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