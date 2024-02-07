Вице-мэр Новосибирска объяснил, почему ищет работу за 500 тысяч рублей
Чиновник решил подготовиться к приходу нового главы города
07 февраля 2024, 15:40, ИА Амител
Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов начал искать новую работу, поскольку есть вероятность, что через два месяца, с появлением нового главы города, он может лишиться своей должности, пишет NGS.ru.
Желаемую зарплату в 500 тысяч рублей вице-мэр объяснил своим накопленным опытом.
"Мне кажется естественным, что специалист, получивший опыт и квалификацию в органах государственной и муниципальной власти в коммерческом секторе, может претендовать на более высокую зарплату", – рассказал Скатов изданию.
Свое желание найти новую работу он объяснил тем, что уже через два месяца в Новосибирске будет новый мэр.
"Совершенно нормально и даже правильно, что он будет формировать новую команду. Останусь я в ней или нет, будет зависеть от многих факторов, а пока я хочу оценить, прежде всего, сам себя и мне интересно изучить существующие предложения на рынке", – подчеркнул Скатов.
Напомним, прежний мэр Новосибирска Анатолий Локоть подал в отставку в конце декабря 2023 года и объяснил это переходом на новую работу.
16:24:35 07-02-2024
Харя не треснет ?
16:30:02 07-02-2024
А что же такого опытного Локоть с собой не позвал? На месте потенциального работодателя я бы об этом спросил.
06:28:38 08-02-2024
Гость (16:30:02 07-02-2024) А что же такого опытного Локоть с собой не позвал? На месте ... ---Расшифровываю. "Мои личные связи с руководством различных структур стоят дорого. Прошу эту сумму за покровительство и продвижения ваших интересов в этих структурах"))
16:31:19 07-02-2024
Хотеть не запрещается. Новому меру такой рукастый видно не ко двору придется, о чем он и сам говорит. Однако, ну и запросы были у прошлой команды, коли привык чел к таким котлетам.
17:00:36 07-02-2024
Потому что жить на МРОТ они с рождения не умеют. Они должны жить сытно, красиво и достойно. Они же не холопы.
17:11:14 07-02-2024
500 000 понятно ?
20:59:58 07-02-2024
Человек имеет право спрашивать сколько ему заблагорассудится. Может он неадекват и совершенно напрасно так себя оценивает. Ответ даст только работодатель, который либо предложит столько, либо предложит меньше. А вы чего так возбудились то?
09:38:23 08-02-2024
Коммерческий сектор в госвласти - это как? Явка с повинной?
13:03:58 08-02-2024
Зачем предпринимателю бывший чиновник, их же работать не заставишь? За что платить такие деньги, если в голове ноль бизнесидей, позвонить по телефону и секретарша сможет?