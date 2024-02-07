Вице-мэр Новосибирска объяснил, почему ищет работу за 500 тысяч рублей

Чиновник решил подготовиться к приходу нового главы города

07 февраля 2024, 15:40, ИА Амител

Артем Скатов / Фото: novo-sibirsk.ru

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов начал искать новую работу, поскольку есть вероятность, что через два месяца, с появлением нового главы города, он может лишиться своей должности, пишет NGS.ru.

Желаемую зарплату в 500 тысяч рублей вице-мэр объяснил своим накопленным опытом.

"Мне кажется естественным, что специалист, получивший опыт и квалификацию в органах государственной и муниципальной власти в коммерческом секторе, может претендовать на более высокую зарплату", – рассказал Скатов изданию.

Свое желание найти новую работу он объяснил тем, что уже через два месяца в Новосибирске будет новый мэр.

"Совершенно нормально и даже правильно, что он будет формировать новую команду. Останусь я в ней или нет, будет зависеть от многих факторов, а пока я хочу оценить, прежде всего, сам себя и мне интересно изучить существующие предложения на рынке", – подчеркнул Скатов.

Напомним, прежний мэр Новосибирска Анатолий Локоть подал в отставку в конце декабря 2023 года и объяснил это переходом на новую работу.