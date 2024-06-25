Вице-премьер Хуснуллин посетил Алтайский край и встретился с губернатором Томенко

Глава региона и зампред правительства подробно обсудили социально-экономическое развитие края

25 июня 2024, 06:30, ИА Амител

Хуснуллин и Томенко / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который работал 24 июня в регионе. В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что они подробно обсудили социально-экономическое развитие края.

"Мы получаем поддержку от федеральных властей по многим направлениям от развития инфраструктуры – это и строительство, и ремонты дорог, и обновление коммунальных сетей, до благоустройства парков, скверов и других общественных пространств. По всем вопросам мы выполняем свои обязательства", – написал Томенко.

Губернатор добавил, что Хуснуллин высоко оценил текущую организацию работы и поддержал ее продолжение. Томенко обсудил с ним возможные инструменты и для развития инвестиционной активности в крае, и для решения непростых вопросов, в том числе серьезных вложений, которые требуются для обновления системы ЖКХ.

"Например, мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования – под небольшой процент годовых", – написал Томенко.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Хуснуллин заявил, что край показывает позитивную динамику в социально экономическом развитии. В частности, растут объемы жилищного строительства – ежегодно вводится почти по миллиону квадратных метров жилья. Также на два года раньше срока завершено расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до января 2017 года – в общей сложности жилищные условия улучшили 9,7 тысячи человек.

Зампред добавил, что в дорожном строительстве одним из основных направлений работы остается расширение Р-256 "Чуйский тракт". На сегодняшний день из 304 км, которые проходят по Алтайскому краю, 123 км уже расширены до четырех полос в предыдущие годы, еще на 33 км работы продолжаются.

По словам Хуснуллина, субъект активно использует инструменты финансовой поддержки – с 2022 по 2025 год запланированы 85 мероприятий в рамках инициативы "Инфраструктурное меню" с привлечением средств льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, а также по федеральному проекту "Чистая вода".