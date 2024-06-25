Вице-премьер Хуснуллин посетил Алтайский край и встретился с губернатором Томенко
Глава региона и зампред правительства подробно обсудили социально-экономическое развитие края
25 июня 2024, 06:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который работал 24 июня в регионе. В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что они подробно обсудили социально-экономическое развитие края.
"Мы получаем поддержку от федеральных властей по многим направлениям от развития инфраструктуры – это и строительство, и ремонты дорог, и обновление коммунальных сетей, до благоустройства парков, скверов и других общественных пространств. По всем вопросам мы выполняем свои обязательства", – написал Томенко.
Губернатор добавил, что Хуснуллин высоко оценил текущую организацию работы и поддержал ее продолжение. Томенко обсудил с ним возможные инструменты и для развития инвестиционной активности в крае, и для решения непростых вопросов, в том числе серьезных вложений, которые требуются для обновления системы ЖКХ.
"Например, мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования – под небольшой процент годовых", – написал Томенко.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Хуснуллин заявил, что край показывает позитивную динамику в социально экономическом развитии. В частности, растут объемы жилищного строительства – ежегодно вводится почти по миллиону квадратных метров жилья. Также на два года раньше срока завершено расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до января 2017 года – в общей сложности жилищные условия улучшили 9,7 тысячи человек.
Зампред добавил, что в дорожном строительстве одним из основных направлений работы остается расширение Р-256 "Чуйский тракт". На сегодняшний день из 304 км, которые проходят по Алтайскому краю, 123 км уже расширены до четырех полос в предыдущие годы, еще на 33 км работы продолжаются.
По словам Хуснуллина, субъект активно использует инструменты финансовой поддержки – с 2022 по 2025 год запланированы 85 мероприятий в рамках инициативы "Инфраструктурное меню" с привлечением средств льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, а также по федеральному проекту "Чистая вода".
06:52:51 25-06-2024
Какое место занимает край в рейтинге по качеству жизни? Какие средние зарплаты в крае? А говорить можно ,что угодно...
09:17:37 25-06-2024
Вельможи говорят, а убыль населения увеличивается. До 2017 года расселили, а за последующих семь лет сколько жилья стоит на "подпорках", готовое в любую минуту рухнуть? Ремонт Чуйского тракта - мышиная возня. Учитесь у китайцев, за полгода бы забыли про Чуйский тракт.
09:49:29 25-06-2024
Гость (09:17:37 25-06-2024) Вельможи говорят, а убыль населения увеличивается. До 2017 г... с божнички китай снимите. и свой мозг включите.
затравочно - посмотрите историю э/э генерации в китае.
10:49:24 25-06-2024
Зампред добавил, что в дорожном строительстве одним из основных направлений работы остается расширение Р-256 "Чуйский тракт" - Зачем? Для себя дорогу делают, а в Барнауле и других городах ямы
12:02:47 25-06-2024
Чуйский тракт - это дорога в рай? А по городам и сёлам Алтайского края как людям ездить?
13:45:32 25-06-2024
столько красивых слов...про самую нищию территорию где то там далеко от мааасквы на границе с монголией в горах. поболтали и ладно. дальше будем прозябать здесь без инфраструктуры госуровня или хотя бы толики качества метрополии