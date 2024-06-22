Власти Алтайского края направят 13,5 млрд рублей в сферу ЖКХ в 2024 году
По словам губернатора Виктора Томенко, деньги пойдут на строительство, реконструкцию и ремонты коммунальных сетей и других объектов
22 июня 2024, 17:07, ИА Амител
Власти Алтайского края в 2024 году запланировали вложить около 13,5 млрд рублей в сферу ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко по итогам совещания с полпредом Анатолием Серышевым.
По словам главы региона, власти ежегодно направляют значительные суммы в приведение всего обширного хозяйства в порядок. За счет этого обстановка заметно улучшается – например, в прошлый отопительный сезон число аварий снизилось в два раза.
"В этом году запланировали вложить около 13,5 млрд рублей в строительство, реконструкцию, ремонты коммунальных сетей и других объектов ЖКХ. Из этой суммы 6,1 млрд – бюджетные средства", – сказал он.
Результаты уже начали появляться. Например, в 2024-м планируют ремонт и реконструкцию около 3,4 тысячи трансформаторных подстанций и более 8 тысяч км электросетей – и эти работы выполнены уже на 15 и 25% соответственно. К середине сентября все планы должны быть реализованы.
С 1 июля в Алтайском крае, как и в остальных регионах РФ, вырастут тарифы ЖКХ. Это случится впервые за полтора года.
17:23:41 22-06-2024
- "С 1 июля в Алтайском крае, как и в остальных регионах РФ, вырастут тарифы ЖКХ. Тем самым стоимость "коммуналки" в России пересчитают впервые за полтора года."----------- До этого, как было содрали два раза?
19:14:29 22-06-2024
В частный бизнес за Дорма отдадут 6 лярдов??? Чудны дела твои господи…
22:23:49 22-06-2024
А зачем тогда нерегулируемый тариф, если 50% инвестпрограммы оплачивает государство?
08:37:28 23-06-2024
Пора поймать этих частников на махинациях! Хватит обдирать на яхты и капиталы за рубежом!
11:40:39 23-06-2024
Чудеса. Конторы частные, а деньги вливаются бюджетные. Как это? Т.е. люди платят по сверхтарифам за ЖКХ, а потом из их же налогов ещё в эту гниль вливания идут. Это ли не коррупция??? И это преподносится как достижение? На Южном до сих пор воды горячей нет и работ активных нет. Про какие 2 недели отключения идет речь? Враньё и халатность чистой воды.