Власти Алтайского края направят 13,5 млрд рублей в сферу ЖКХ в 2024 году

По словам губернатора Виктора Томенко, деньги пойдут на строительство, реконструкцию и ремонты коммунальных сетей и других объектов

22 июня 2024, 17:07, ИА Амител

Ремонт теплосетей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края в 2024 году запланировали вложить около 13,5 млрд рублей в сферу ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко по итогам совещания с полпредом Анатолием Серышевым.

По словам главы региона, власти ежегодно направляют значительные суммы в приведение всего обширного хозяйства в порядок. За счет этого обстановка заметно улучшается – например, в прошлый отопительный сезон число аварий снизилось в два раза.

"В этом году запланировали вложить около 13,5 млрд рублей в строительство, реконструкцию, ремонты коммунальных сетей и других объектов ЖКХ. Из этой суммы 6,1 млрд – бюджетные средства", – сказал он.

Результаты уже начали появляться. Например, в 2024-м планируют ремонт и реконструкцию около 3,4 тысячи трансформаторных подстанций и более 8 тысяч км электросетей – и эти работы выполнены уже на 15 и 25% соответственно. К середине сентября все планы должны быть реализованы.

С 1 июля в Алтайском крае, как и в остальных регионах РФ, вырастут тарифы ЖКХ. Это случится впервые за полтора года.