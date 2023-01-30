НОВОСТИПроисшествия

Видео с места ДТП на алтайской трассе, где раскидало "ошмётки от машин"

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и количество участников

30 января 2023, 10:43, ИА Амител

В Алтайском крае один человек погиб и ещё один пострадал в результате массового ДТП на трассе в Первомайском районе, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, авария произошла рано утром 30 января на участке трассы между сёлами Боровиха и Зудилово.

"Вблизи села Зудилово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил телесные травмы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, осуществляют регулировочно-распорядительные действия, выясняют обстоятельства произошедшего и количество участников ДТП", – рассказали в ведомстве.

 

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