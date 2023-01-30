Видео с места ДТП на алтайской трассе, где раскидало "ошмётки от машин"

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и количество участников

30 января 2023, 10:43, ИА Амител

В Алтайском крае один человек погиб и ещё один пострадал в результате массового ДТП на трассе в Первомайском районе, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, авария произошла рано утром 30 января на участке трассы между сёлами Боровиха и Зудилово.