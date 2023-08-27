Следователи подтвердили информацию о гибели Пригожина в авиакатастрофе

Личности погибших совпадают с заявкой в полетном листе

27 августа 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: из телеграмм-канала "Кепка Пригожина"

СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в рамках расследования были проведены молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых личности всех 10 погибших подтвердились. Они совпадают с данными, заявленными в полетном листе.

Напомним, что бизнес-джет рухнул в Тверской области 23 августа. Никто из пассажиров не выжил. Позднее Росавиация подтвердила то, что основатель ЧВК "Вагнер" числился в списке пассажиров.



Тела погибших получили сильные повреждения и не поддавались опознанию по визуальным признакам.