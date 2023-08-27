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Следователи подтвердили информацию о гибели Пригожина в авиакатастрофе

Личности погибших совпадают с заявкой в полетном листе

27 августа 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: из телеграмм-канала "Кепка Пригожина"
Фото: из телеграмм-канала "Кепка Пригожина"

СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в рамках расследования были проведены  молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых личности всех 10 погибших подтвердились. Они совпадают с данными, заявленными в полетном листе.

Напомним, что бизнес-джет рухнул в Тверской области 23 августа. Никто из пассажиров не выжил. Позднее Росавиация подтвердила то, что основатель ЧВК "Вагнер" числился в списке пассажиров.

Тела погибших получили сильные повреждения и не поддавались опознанию по визуальным признакам. 

Происшествия крушение самолета самолёт
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Комментарии 2

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Гость

17:54:48 27-08-2023

Кто бы сомневался, если старший уже соболезновал ?

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Гость

08:06:48 28-08-2023

Старший сказал "умер",значит умер.

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