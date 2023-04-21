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Видео взрыва авиабомбы в Белгороде: машина улетела на крышу супермаркета

На утро 21 апреля автомобиль ещё оставался на крыше

21 апреля 2023, 16:15, ИА Амител

В Белгороде камеры видеонаблюдения зафиксировали, как при взрыве авиабоеприпаса припаркованный автомобиль отбросило на крышу супермаркета. Видео опубликовала Baza.

Напомним, вечером 20 апреля произошёл взрыв. В Минобороны РФ заявили, что причиной стал "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полёта истребителем Су-34.

Как сообщают местные СМИ, легковую машину отбросило на крышу супермаркета "Пятёрочка". Утром 21 апреля автомобиль ещё оставался там.

В результате взрыва повредило жилые здания, один дом местные власти решили расселить. По последним данным, пострадали три человека. Проводится расследование.

чрезвычайное происшествие видео

Комментарии 2

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читатель

16:33:36 21-04-2023

Повезло , если так можно сказать, что не в жилой дом. Вечером все дома.

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Валерия

19:08:33 21-04-2023

С такими дурами летать над городом?

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