"Виды круче, чем в Альпах". Светлаков купил на Алтае землю для строительства коттеджа

Актер отметил, что перед покупкой объехал самые красивые места в Республике Алтай

12 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Сергей Светлаков / Фото: t.me/svetlakov77

Российский актер, юморист Сергей Светлаков купил в Республике Алтай землю для строительства коттеджа. Об этом он сам рассказал на сайте экопоселка Седьмое небо в разделе "Отзывы жителей поселка".

"Объехал самые красивые места Алтая! Когда летел на вертолете на Каракольские озера, увидел сверху потрясающей красоты пейзаж: снежные шапки вершин, зеленые луга и красивые домики на вершине горы. Решил выяснить, чьи это заливные луга – оказалось, поселок называется Седьмое небо. Побывал там и влюбился в это место с первого взгляда", – рассказал Светлаков.

Он подчеркнул, что купил участок с "видами круче, чем в Альпах", и на этой земле он будет строить "дом мечты".

Экопоселок Седьмое небо расположен в Чемальском районе неподалеку от села Урлу-Аспак. Активно развивать его начали в 2014 году инвесторы из Москвы и Барнаула. Комплекс разместился на высокогорном плато на закрытой территории площадью 1500 га.

Напомним, ранее известный актер Павел Деревянко купил участок на вершине горы в поселке Седьмое небо. По его словам, одного вида с вершины хватило на то, чтобы принять такое решение.