НОВОСТИОбщество

"Виды круче, чем в Альпах". Светлаков купил на Алтае землю для строительства коттеджа

Актер отметил, что перед покупкой объехал самые красивые места в Республике Алтай

12 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Сергей Светлаков / Фото: t.me/svetlakov77
Сергей Светлаков / Фото: t.me/svetlakov77

Российский актер, юморист Сергей Светлаков купил в Республике Алтай землю для строительства коттеджа. Об этом он сам рассказал на сайте экопоселка Седьмое небо в разделе "Отзывы жителей поселка". 

"Объехал самые красивые места Алтая! Когда летел на вертолете на Каракольские озера, увидел сверху потрясающей красоты пейзаж: снежные шапки вершин, зеленые луга и красивые домики на вершине горы. Решил выяснить, чьи это заливные луга – оказалось, поселок называется Седьмое небо. Побывал там и влюбился в это место с первого взгляда", – рассказал Светлаков.

Он подчеркнул, что купил участок с "видами круче, чем в Альпах", и на этой земле он будет строить "дом мечты".

Экопоселок Седьмое небо расположен в Чемальском районе неподалеку от села Урлу-Аспак. Активно развивать его начали в 2014 году инвесторы из Москвы и Барнаула. Комплекс разместился на высокогорном плато на закрытой территории площадью 1500 га.

Напомним, ранее известный актер Павел Деревянко купил участок на вершине горы в поселке Седьмое небо. По его словам, одного вида с вершины хватило на то, чтобы принять такое решение.

Республика Алтай Знаменитости

Комментарии 19

Avatar Picture
а Чё на Караколах

11:08:31 12-09-2024

строить разрешили, это же заказник? там нельзя деятельность вести... или москвичам можно, Алтай резорт рядом

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

11:14:00 12-09-2024

за 54 млн участок в 3 га покупайте сами, московские лохи

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:17:39 12-09-2024

бгг (11:14:00 12-09-2024) за 54 млн участок в 3 га покупайте сами, московские лохи... Турчак порядок наведет. Все нормально будет.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:38 12-09-2024

бгг (11:14:00 12-09-2024) за 54 млн участок в 3 га покупайте сами, московские лохи... Нищеброды негодуют)))

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:23 12-09-2024

Гость (12:04:38 12-09-2024) Нищеброды негодуют)))... Ух ты)) сколько нищебродов наминусовало)))

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:45:38 12-09-2024

Гость (17:31:23 12-09-2024) Ух ты)) сколько нищебродов наминусовало)))... сам с собой разговариваешь?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:45:12 12-09-2024

Гость (17:31:23 12-09-2024) Ух ты)) сколько нищебродов наминусовало)))... Активно завидуют - уже посчитали сколько на эту сумму можно поллитровок взять в красном и белом?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:33 12-09-2024

Смотрел фильм-обзор двух путешествующих трое суток в Альпах.Мало чем отличается тамошний гористый регион от Алтая.Отличия в курортных зонах )

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:55:57 12-09-2024

решение от 14 ноября 2023 года Арбитражного суда Республики Алтай по делу № А021254/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-ПОСЕЛОК СЕДЬМОЕ НЕБО» – без удовлетворения.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:17 12-09-2024

гость (11:55:57 12-09-2024) решение от 14 ноября 2023 года Арбитражного суда Республики ... с тех пор и дорогу забросили делать там ...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:45 12-09-2024

Это реклама.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:39 12-09-2024

с "видами круче, чем в Альпах"

Это он загнул, причём очень сильно! Альпы уникальны по своей красоте и с ними ничто не сравнится. И еще одно замечание это то, что Альпы очень разные и захватывают территории восьми европейских стран: Монако, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтештейна и Словении. И в каждой из этих стран Альпы - не просто горный массив, но и своя пейзажная достопримечательность.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:23 12-09-2024

Гость (15:02:39 12-09-2024) с "видами круче, чем в Альпах"Это он загнул, причём ...
Да с чего бы "не сравится"?) Курорты не сравнятся.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:50 12-09-2024

А Светлаков знает, что он отзыв оставил? Да и вложения сомнительные - поселок развивают давно, но взрывного роста нет, инфраструктуры нет. Как дом выходного дня - дороговато, даже для москвичей. Больше на пиар похоже. Или перепродаст землю через пару лет

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

21:47:45 12-09-2024

А когда вы перестанете приписывать себе достижения Республики Алтай. Может напишете где яму засыпали в частном секторе Барнаула, или училище набрало рекордное количество студентов токарей и фрезеровщиков

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ник биг

12:35:47 13-09-2024

Они не покупали, им дали и ещё при платили, что бы они рекламирлвали

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

21:05:33 13-09-2024

Лучшее у меня купил бы за 4 млн 3 гектара, хотяб вид был действительно красивый

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

21:06:27 13-09-2024

Лучшее у меня купил бы за 4 млн 3 гектара, хотяб вид был действительно красивый

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:14 14-09-2024

На алтай полезли , лохи московские

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров