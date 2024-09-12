"Виды круче, чем в Альпах". Светлаков купил на Алтае землю для строительства коттеджа
Актер отметил, что перед покупкой объехал самые красивые места в Республике Алтай
12 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
Российский актер, юморист Сергей Светлаков купил в Республике Алтай землю для строительства коттеджа. Об этом он сам рассказал на сайте экопоселка Седьмое небо в разделе "Отзывы жителей поселка".
"Объехал самые красивые места Алтая! Когда летел на вертолете на Каракольские озера, увидел сверху потрясающей красоты пейзаж: снежные шапки вершин, зеленые луга и красивые домики на вершине горы. Решил выяснить, чьи это заливные луга – оказалось, поселок называется Седьмое небо. Побывал там и влюбился в это место с первого взгляда", – рассказал Светлаков.
Он подчеркнул, что купил участок с "видами круче, чем в Альпах", и на этой земле он будет строить "дом мечты".
Экопоселок Седьмое небо расположен в Чемальском районе неподалеку от села Урлу-Аспак. Активно развивать его начали в 2014 году инвесторы из Москвы и Барнаула. Комплекс разместился на высокогорном плато на закрытой территории площадью 1500 га.
Напомним, ранее известный актер Павел Деревянко купил участок на вершине горы в поселке Седьмое небо. По его словам, одного вида с вершины хватило на то, чтобы принять такое решение.
11:08:31 12-09-2024
строить разрешили, это же заказник? там нельзя деятельность вести... или москвичам можно, Алтай резорт рядом
11:14:00 12-09-2024
за 54 млн участок в 3 га покупайте сами, московские лохи
11:17:39 12-09-2024
бгг (11:14:00 12-09-2024) за 54 млн участок в 3 га покупайте сами, московские лохи... Турчак порядок наведет. Все нормально будет.
12:04:38 12-09-2024
бгг (11:14:00 12-09-2024) за 54 млн участок в 3 га покупайте сами, московские лохи... Нищеброды негодуют)))
17:31:23 12-09-2024
Гость (12:04:38 12-09-2024) Нищеброды негодуют)))... Ух ты)) сколько нищебродов наминусовало)))
18:45:38 12-09-2024
Гость (17:31:23 12-09-2024) Ух ты)) сколько нищебродов наминусовало)))... сам с собой разговариваешь?
19:45:12 12-09-2024
Гость (17:31:23 12-09-2024) Ух ты)) сколько нищебродов наминусовало)))... Активно завидуют - уже посчитали сколько на эту сумму можно поллитровок взять в красном и белом?
11:18:33 12-09-2024
Смотрел фильм-обзор двух путешествующих трое суток в Альпах.Мало чем отличается тамошний гористый регион от Алтая.Отличия в курортных зонах )
11:55:57 12-09-2024
решение от 14 ноября 2023 года Арбитражного суда Республики Алтай по делу № А021254/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-ПОСЕЛОК СЕДЬМОЕ НЕБО» – без удовлетворения.
13:22:17 12-09-2024
гость (11:55:57 12-09-2024) решение от 14 ноября 2023 года Арбитражного суда Республики ... с тех пор и дорогу забросили делать там ...
14:03:45 12-09-2024
Это реклама.
15:02:39 12-09-2024
с "видами круче, чем в Альпах"
Это он загнул, причём очень сильно! Альпы уникальны по своей красоте и с ними ничто не сравнится. И еще одно замечание это то, что Альпы очень разные и захватывают территории восьми европейских стран: Монако, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтештейна и Словении. И в каждой из этих стран Альпы - не просто горный массив, но и своя пейзажная достопримечательность.
15:08:23 12-09-2024
Гость (15:02:39 12-09-2024) с "видами круче, чем в Альпах"Это он загнул, причём ...
Да с чего бы "не сравится"?) Курорты не сравнятся.
18:30:50 12-09-2024
А Светлаков знает, что он отзыв оставил? Да и вложения сомнительные - поселок развивают давно, но взрывного роста нет, инфраструктуры нет. Как дом выходного дня - дороговато, даже для москвичей. Больше на пиар похоже. Или перепродаст землю через пару лет
21:47:45 12-09-2024
А когда вы перестанете приписывать себе достижения Республики Алтай. Может напишете где яму засыпали в частном секторе Барнаула, или училище набрало рекордное количество студентов токарей и фрезеровщиков
12:35:47 13-09-2024
Они не покупали, им дали и ещё при платили, что бы они рекламирлвали
21:05:33 13-09-2024
Лучшее у меня купил бы за 4 млн 3 гектара, хотяб вид был действительно красивый
21:06:27 13-09-2024
Лучшее у меня купил бы за 4 млн 3 гектара, хотяб вид был действительно красивый
13:00:14 14-09-2024
На алтай полезли , лохи московские