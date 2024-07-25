Виктор Томенко дал большое интервью алтайскому СМИ. О чем он рассказал?
Запись беседы покажут в воскресенье
25 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал большое интервью алтайским "Вестям", сообщили в телеграм-канале издания.
Глава региона ответил на вопросы о ремонте проблемного участка трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном, новых троллейбусах и автобусах для муниципалитетов, обновлении трамваев в Бийске и почему для нового маслоэкстракционного завода выбрали Благовещенский район.
"Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире итоговой программы. Не пропустите – в воскресенье в 08:00 на телеканале "Россия 1" и в 17:00 на телеканале "Россия 24", – говорится в сообщении.
31 июля Виктор Томенко проведет прямую линию в соцсетях. Вопрос можно будет задать как во время эфира, так и отправить заранее.
10:03:54 25-07-2024
В воскресенье в 8:00 и в 17:00? Вот бы отчёты Mediascope (tns gallup media) посмотреть, убедиться, что интервью посмотрели аж 2 человека - сам Томенко и ведущий этого шоу...
12:36:36 25-07-2024
А он не рассказал случайно откуда у него только официальные доходы 85 миллионов и по этому показателю он на 2 месте среди губернаторов, а край тоже на втором примерно, только сзади?