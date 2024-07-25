Виктор Томенко дал большое интервью алтайскому СМИ. О чем он рассказал?

Запись беседы покажут в воскресенье

25 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Кадр из видео: "Вести Алтай"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал большое интервью алтайским "Вестям", сообщили в телеграм-канале издания.

Глава региона ответил на вопросы о ремонте проблемного участка трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном, новых троллейбусах и автобусах для муниципалитетов, обновлении трамваев в Бийске и почему для нового маслоэкстракционного завода выбрали Благовещенский район.

"Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире итоговой программы. Не пропустите – в воскресенье в 08:00 на телеканале "Россия 1" и в 17:00 на телеканале "Россия 24", – говорится в сообщении.

31 июля Виктор Томенко проведет прямую линию в соцсетях. Вопрос можно будет задать как во время эфира, так и отправить заранее.