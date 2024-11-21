Виктор Томенко на прямой линии 21 ноября ответит на вопросы жителей Алтайского края

Трансляция пройдет с 17:00 до 19:00

21 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: прямая линия

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 21 ноября вновь ответит на вопросы жителей региона в рамках прямой линии. Как вчера рассказал глава региона, ему поступило "несколько тысяч обращений".

Посмотреть прямую линию можно в эфире телеканалов "Россия 24", "Катунь 24" и ОТР. Трансляция пройдет с 17:00 до 19:00.

За это время губернатор обсудит самые проблемные и срочные ситуации, касающиеся ЖКХ, дорог, транспорта и других важных тем. На остальные вопросы ответят вне трансляции.

Amic.ru также будет освещать прямую линию Виктора Томенко. Следите за новостями на сайте и подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Предыдущую прямую линию Виктор Томенко проводил 31 июля. Главе региона тогда поступило более 1,6 тысячи обращений, которые касались ремонта дорог, строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и так далее.