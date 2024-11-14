Виктора Томенко на прямой линии спросят о ЖКХ, дорогах, транспорте и других проблемах
К губернатору уже поступило более тысячи обращений от жителей Алтайского края
14 ноября 2024, 15:40, ИА Амител
За неделю до ежегодной большой прямой линии в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило от жителей 1050 обращений, сообщили в правительстве края.
"Наибольшее число вопросов касается ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта", – отметили в правительстве.
Напомним, прямая линия губернатора пройдет в четверг, 21 ноября. Начало в 17:00.
Принимать вопросы будут до 21 ноября включительно. Ранее amic.ru подробно рассказал, как можно их отправить.
Трансляция ежегодной большой прямой линии будет идти на каналах "Россия 24", "Катунь 24" и ОТР, "Радио России" и "Катунь ФМ", в социальных сетях.
С понедельника, 18 ноября, начнет работу телефон-автоответчик, где можно будет оставить свое сообщение. Номер телефона горячей линии сообщат позже. Подробности – на сайте прямой линии: tomenko.alregn.ru.
Предыдущую прямую линию Виктор Томенко проводил 31 июля. Главе региона тогда поступило более 1,6 тыс. обращений, которые касались ремонта дорог, строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных тем.
16:15:34 14-11-2024
Да зачем эта прямая линия? Неужто мы не знаем, что он нам может сказать. Всё хорошо, всё растёт, всё развивается, инвесторы в очередь... Промпроизводство растёт, медицина- лучшая в России, строительство, дороги... Ну, что смертность вдвое превышает рождаемость, и люди предпочитают СВО да вахты, да ПМЖ хоть бы в Новосибирске, только не Барнауле- ну, это временные трудности, но мы работаем.
16:21:41 14-11-2024
Гость (16:15:34 14-11-2024) Да зачем эта прямая линия? Неужто мы не знаем, что он нам мо...
А как вы хотели? Ведь вопросы и ответы на них готовит ЦУР
16:18:30 14-11-2024
в четверг, 21 ноября. Начало в 17:00. ------ Ну и для кого эта профанация??? Для пенсионеров и ребят дошкольного возраста??? Почему начало в 17-00??? Большинство трудоспособного населения в это время на работе. Сделайте эту линию в выходной или начало перенесите, хотя бы на 19:30 - 20:00!!!
16:42:43 14-11-2024
ну то есть все нужные вопросы заготовлены, спектакль репетируется и ............
17:58:36 14-11-2024
! (16:42:43 14-11-2024) ну то есть все нужные вопросы заготовлены, спектакль репетир... Ага, тыща с лишним вопросов заготовлены заранее ))) Еще одни понес хурму на базар )))
18:21:43 14-11-2024
Какие ваши доказательства? (17:58:36 14-11-2024) Ага, тыща с лишним вопросов заготовлены заранее ))) Еще одни... Подготовить тыщщу вопросов и задать тыщщу вопросов разные движения, родной
16:47:53 14-11-2024
Смотреть этот срежиссированный спектакль удобных вопросов и заранее готовых, размазанных, словно каша по столу, ответов, может лишь только тот, кто не ценит своё время! Тем паче, что смотреть шоу шибко некому - 12-ти часовой рабочий день! Пусть выйдет к толпе народа, и tête-à-tête, даст чёткие и конкретные ответы на всё, о чём спросят! И это заснимут "телевизионные деятели искусств" и крутанут потом, в эфире без купюр! Это, пожалуй, будет ближе к реальности.
17:57:27 14-11-2024
Гость (16:47:53 14-11-2024) Смотреть этот срежиссированный спектакль удобных вопросов и ... К какой, блин, толпе, что ты несешь? У нас огромный край, толпа в Барнауле - это не толпа в Панкрушихе, у всех свои насущные вопросы. Даже в Барнауле у людей вопросы разные. Какую-то пургу несет, такие же ему лайкают. Вопросы люди уже присылают, смотреть можно будет не только в прямом эфире, но и в записи в инете, все время так было. Господи, кто пускает полоумных писать комментарии на сайтах?
18:23:31 14-11-2024
Надоели болтуны (17:57:27 14-11-2024) К какой, блин, толпе, что ты несешь? У нас огромный край, то... тебя же пустил кто-то?
19:20:25 14-11-2024
Надоели болтуны (17:57:27 14-11-2024) К какой, блин, толпе, что ты несешь? У нас огромный край, то...
Буратинко, жди звонка на пейджер и неси свои пять золотых на поле чудес!
20:03:39 14-11-2024
Надоели болтуны (17:57:27 14-11-2024) К какой, блин, толпе, что ты несешь? У нас огромный край, то... А за неправильные ответы на вопросы уголовное наказание предусмотрено ?
18:25:08 14-11-2024
У меня всего один вопрос - назначаясь (а не выбираясь) после Карлина на должность губернатора, Виктор Петрович сказал "так жить нельзя". Виктор Петрович, а что с Вашей помощью, изменилось в лучшую сторону?
22:17:22 14-11-2024
Show must go on...
16:22:41 21-11-2024
Просим разобраться с расписанием движения пассажирских автобусов № 32 и № 25. которые едут в Научный городок.
Вечером после 19 час невозможно уехать с работы из Н.Городка домой в город. Автобусы не останавливаются на остановках и проезжают мимо. Часто водители выключают геолокацию.
Также детям школьного возраста и студентам невозможно из города доехать до Н. городка. Они ждут последний автобус по часу на остановке.