Виктора Томенко на прямой линии спросят о ЖКХ, дорогах, транспорте и других проблемах

К губернатору уже поступило более тысячи обращений от жителей Алтайского края

14 ноября 2024, 15:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: прямая линия в 2023 году

За неделю до ежегодной большой прямой линии в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило от жителей 1050 обращений, сообщили в правительстве края.

"Наибольшее число вопросов касается ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта", – отметили в правительстве.

Напомним, прямая линия губернатора пройдет в четверг, 21 ноября. Начало в 17:00.

Принимать вопросы будут до 21 ноября включительно. Ранее amic.ru подробно рассказал, как можно их отправить.

Трансляция ежегодной большой прямой линии будет идти на каналах "Россия 24", "Катунь 24" и ОТР, "Радио России" и "Катунь ФМ", в социальных сетях.

С понедельника, 18 ноября, начнет работу телефон-автоответчик, где можно будет оставить свое сообщение. Номер телефона горячей линии сообщат позже. Подробности – на сайте прямой линии: tomenko.alregn.ru.

Предыдущую прямую линию Виктор Томенко проводил 31 июля. Главе региона тогда поступило более 1,6 тыс. обращений, которые касались ремонта дорог, строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных тем.