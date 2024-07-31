Виктор Томенко на прямой линии 31 июля ответит на вопросы жителей Алтайского края
Главе региона поступило более 1200 вопросов
31 июля 2024, 07:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 31 июля, проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы. Прямая трансляция пройдет с 17:00 до 18:00.
Посмотреть прямую линию можно будет на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУР и в специальной группе "Прямая линия с губернатором Виктором Томенко" во "ВКонтакте". В "Одноклассниках" ее покажут в группах правительства региона, ЦУР, а также на странице Виктора Томенко. Послушать общение главы региона с жителями можно будет в эфире радиостанции "Катунь FМ".
На прямую линию поступило более 1200 вопросов. В своем телеграм-канале губернатор написал, что многие из них касаются ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных и газификации. В ходе общения выберут самые проблемные ситуации, требующие наиболее быстрого решения. Остальные вопросы также не оставят без внимания: ответы дадут вне трансляции.
10:26:30 31-07-2024
Вопрос В. Томенко. В помещениях прокуратур, в суде Алтайского края ведется музыкальная деятельность. В суде аудиозаписи подделывают ( на определенную секунду при повторе звучит другое слово) с помощью спец.программ, которыми могут пользоваться музыканты при записи. Когда прекратиься такая мошенническая деятельность ? удобное их соседство с музыкантами?
11:54:38 31-07-2024
Данная акция нужна только для повышения медиарейтинга. Два вопроса задавал. Ни один не решили. Только такие же отписки, какие получал от тех, кто должен решать вопрос...