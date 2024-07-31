Виктор Томенко на прямой линии 31 июля ответит на вопросы жителей Алтайского края

Главе региона поступило более 1200 вопросов

31 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: прямая линия

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 31 июля, проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы. Прямая трансляция пройдет с 17:00 до 18:00.

Посмотреть прямую линию можно будет на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУР и в специальной группе "Прямая линия с губернатором Виктором Томенко" во "ВКонтакте". В "Одноклассниках" ее покажут в группах правительства региона, ЦУР, а также на странице Виктора Томенко. Послушать общение главы региона с жителями можно будет в эфире радиостанции "Катунь FМ".

На прямую линию поступило более 1200 вопросов. В своем телеграм-канале губернатор написал, что многие из них касаются ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных и газификации. В ходе общения выберут самые проблемные ситуации, требующие наиболее быстрого решения. Остальные вопросы также не оставят без внимания: ответы дадут вне трансляции.