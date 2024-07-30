Принимают ли еще вопросы на прямую линию Томенко и где можно их задать?

Прямая линия с Виктором Томенко состоится 31 июля

30 июля 2024, 15:20, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

31 июля 2024 года с 17 до 18 часов состоится прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Он традиционно ответит на самые главные вопросы жителей региона. И трансляция, и прием вопросов в этом году идет в соцсетях. Amic.ru рассказывает, принимают ли еще обращения на прямую линию и как в этом году можно задать вопрос.

Можно ли задать вопросы?

Да. Они принимаются вплоть до конца прямой линии. А закончится она в 18 часов 31 июля.

Как задать вопрос?

В этом году вопросы принимаются по большей части в соцсетях. Их можно отправить:

в комментариях на странице Виктора Томенко во "ВКонтакте" и "Одноклассниках";

через бота в Telegram;

в сообщениях специальной группы, которая посвящена прямой линии;

в группе "ЦУР Алтайского края" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

А позвонить или отправить сообщение по почте нельзя?

Нет. В этом году по почте или по звонку обращения приниматься не будут. Для того чтобы задать вопрос, нужен интернет.

Томенко ответит на все вопросы?

Томенко ответит на вопросы либо лично во время прямого эфира, либо позже через соцсети профильных ведомств. В любом случае на все обращения в правительстве обещают отреагировать.

Сколько вопросов уже поступило?

В своем телеграм-канале губернатор Томенко написал, но на его прямую линию поступило уже более 1,2 тысячи обращений. Многие из них касаются ремонта дорог, помощи семьям военных, газификации, водоснабжения и строительства школ. На часть вопросов уже отвечают министерства и управления.

Где смотреть прямую линию?

Послушать прямую линию можно будет в эфире радиостанции "Катунь FМ", а посмотреть – в соцсетях: во "ВКонтакте" – на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУР и в специальной группе "Прямая линия с губернатором Виктором Томенко"; в "Одноклассниках" – в группах правительства региона, ЦУР и на личной странице Виктора Томенко.