Когда пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко и где ее смотреть?

На прямую линию поступило уже более 1,2 тысячи вопросов

30 июля 2024, 14:05, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Алина Богомолова

31 июля 2024 года состоится прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Он ответит на вопросы жителей из разных уголков региона. Причем трансляция в этот раз пройдет в основном в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Amic.ru рассказывает, в какое время состоится прямая линия, где именно ее покажут и как можно задать вопросы.

Когда состоится прямая линия?

Прямая линия с губернатором Томенко пройдет 31 июля с 17:00 до 18:00.

Где смотреть прямую линию?

Посмотреть прямую линию можно будет преимущественно в соцсетях. Транслировать ее будут на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУР и в специальной группе "Прямая линия с губернатором Виктором Томенко" во "ВКонтакте". В "Одноклассниках" ее покажут в группах правительства региона, ЦУР, а также на странице Виктора Томенко. Если вы не можете зайти во "ВКонтакте" или в "Одноклассники", то послушать Томенко можно будет в эфире радиостанции "Катунь FМ".

Сколько вопросов поступило на прямую линию?

На прямую линию Томенко всего поступило более 1200 вопросов. В своем телеграм-канале губернатор написал, что многие из них касаются ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных и газификации. На некоторые вопросы уже отвечают министерства и управления, рассказал глава региона. Те вопросы, на которые Томенко не ответит в ходе прямой линии, он затем разберет с коллегами в краевом правительстве.

Как задать вопрос?

Задать вопрос губернатору можно тремя способами. Можно отправить вопрос в комментариях на странице Томенко во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также задать через бота в Telegram. Еще можно написать сообщение в специальной группе, посвященной прямой линии, или на страницах группы "ЦУР Алтайского края" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

А в прошлом году прямая линия была?

Да, она состоялась 23 ноября. Прямые линии проходят регулярно с 2021 года. Они были в 2021, 2022 и 2023 годах. Прочитать, о чем говорил Томенко в прошлый раз, можно здесь.