Когда пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко и где ее смотреть?
На прямую линию поступило уже более 1,2 тысячи вопросов
30 июля 2024, 14:05, ИА Амител
31 июля 2024 года состоится прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Он ответит на вопросы жителей из разных уголков региона. Причем трансляция в этот раз пройдет в основном в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Amic.ru рассказывает, в какое время состоится прямая линия, где именно ее покажут и как можно задать вопросы.
Когда состоится прямая линия?
Прямая линия с губернатором Томенко пройдет 31 июля с 17:00 до 18:00.
Где смотреть прямую линию?
Посмотреть прямую линию можно будет преимущественно в соцсетях. Транслировать ее будут на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУР и в специальной группе "Прямая линия с губернатором Виктором Томенко" во "ВКонтакте". В "Одноклассниках" ее покажут в группах правительства региона, ЦУР, а также на странице Виктора Томенко. Если вы не можете зайти во "ВКонтакте" или в "Одноклассники", то послушать Томенко можно будет в эфире радиостанции "Катунь FМ".
Сколько вопросов поступило на прямую линию?
На прямую линию Томенко всего поступило более 1200 вопросов. В своем телеграм-канале губернатор написал, что многие из них касаются ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных и газификации. На некоторые вопросы уже отвечают министерства и управления, рассказал глава региона. Те вопросы, на которые Томенко не ответит в ходе прямой линии, он затем разберет с коллегами в краевом правительстве.
Как задать вопрос?
Задать вопрос губернатору можно тремя способами. Можно отправить вопрос в комментариях на странице Томенко во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также задать через бота в Telegram. Еще можно написать сообщение в специальной группе, посвященной прямой линии, или на страницах группы "ЦУР Алтайского края" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
А в прошлом году прямая линия была?
Да, она состоялась 23 ноября. Прямые линии проходят регулярно с 2021 года. Они были в 2021, 2022 и 2023 годах. Прочитать, о чем говорил Томенко в прошлый раз, можно здесь.
17:17:47 30-07-2024
А губернатор расскажет почему НАСТОЛКО поднялись тарифы за ЖКХ в Барнауле. В частности за отопления 1 Гкал возрастет на 353 руб!!! Это более 14%!В зимний период за трешку в сраднем 2 Гкал выставляют. Т.е вместо 5 тыс за 60 метров будем платить 5700! Только за отопление!!! Плюс остальное подорожало уже на 14%.
Почему власти поддерживают такой процент повышения в нищем регионе?!
17:46:39 30-07-2024
про тарифы есть куча вариантов экономить, фиговый вопрос. а вот важно- ПОЧЕМУ так воняет гав*ом в столице?! это же позор, стыдно перед посетителями столицы, по всему городу фекалийное амбре
17:52:42 30-07-2024
Гость (17:46:39 30-07-2024) про тарифы есть куча вариантов экономить, фиговый вопрос. а ... Попробуйте зад, не только вытирать туалетной бумагой, но и хотя бы раз в сутки мыть. Тогда и пахнуть не будет фекалиями. А для недавно понаехавших, открою страшную тайну. Поля сбора гумна из канализации находятся с северной стороны города. И когда ветер дует оттуда, угадайте, что получается?
18:23:32 30-07-2024
Гость (17:46:39 30-07-2024) про тарифы есть куча вариантов экономить, фиговый вопрос. а ... Серьезно? У вас собственная котельная, умник? На отопление за искючением новых домов, где стоять счетчики индивидуальные в квартире никак не повлиять! Это так для общего развития.
Да и не жарко совсем мягко говоря у многих за такие деньги.
Вопрос почему в Москве на 9% повышают с их доходами и у нас настолько?!
С мизерными зарплатами и нищинскими пенсиями. Понятно народ пока не понял, сейчас лето...А вот когда за отопление придут квитанции, тогда очень ощутимо будет!
20:04:49 30-07-2024
Гость (17:46:39 30-07-2024) про тарифы есть куча вариантов экономить, фиговый вопрос. а ... ну и как сэкономить на отоплении, например? я бы с радостью, а то мы круглый год платим.
09:23:28 31-07-2024
Гость (17:46:39 30-07-2024) про тарифы есть куча вариантов экономить, фиговый вопрос. а ... Какой город, такой и аромат... Пивняки на каждом углу, а сортиров нет, вот одна причина, вторая- иловые поля в районе Восточного. Ну и третья- маслоэкстракционный завод на Трактовой. Букет что надо.
15:59:05 31-07-2024
Уважаемый Виктор Петрович! Обращаюсь к вам,потому,что больше этот вопрос никто решить не может. В селе Шарчино, Тюменцевского района, закрыли старую школу,новая стоит не достроенная, Детям негде учиться. Помогите нашим детям.