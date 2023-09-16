Виктор Томенко начал день с тренировки и пожелал продуктивных выходных

Губернатор занимался скандинавской ходьбой

16 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал день с тренировки.

В телеграм-канале глава региона опубликовал видео, где он, стоя в бору в спортивной одежде и с палками для скандинавской ходьбы, пожелал людям хорошего дня и продуктивных выходных.

Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек. Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре имени Шукшина.