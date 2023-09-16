Виктор Томенко начал день с тренировки и пожелал продуктивных выходных
Губернатор занимался скандинавской ходьбой
16 сентября 2023, 11:45, ИА Амител
Кадр: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал день с тренировки.
В телеграм-канале глава региона опубликовал видео, где он, стоя в бору в спортивной одежде и с палками для скандинавской ходьбы, пожелал людям хорошего дня и продуктивных выходных.
Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек. Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре имени Шукшина.
13:32:54 16-09-2023
Красавчик! Вот бывает у человека всё прекрасно!
17:02:24 16-09-2023
Лайк!
17:02:34 16-09-2023
Сбегал бы в Бельмесёво, посмотрел, как там с автобусами. Что впустую по лесу гонять, хотя его стало меньше за последние 5 лет
17:13:49 16-09-2023
Хорошо ему. Выходные есть.
20:48:25 16-09-2023
С такими ценами на бензин только и остается с палками ходить
11:00:12 17-09-2023
Где тренироваться? Школам ремонтируют стадионы и закрывают их для жителей или до 21 вечера, а кто-то до вечера работает). До леса далеко, не все могут себе позволить на горе жилплощадь. До парков тоже не добраться из каждого района. Губернатор, давай думать).