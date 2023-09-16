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Виктор Томенко начал день с тренировки и пожелал продуктивных выходных

Губернатор занимался скандинавской ходьбой

16 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал Виктора Томенко
Кадр: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал день с тренировки.

В телеграм-канале глава региона опубликовал видео, где он, стоя в бору в спортивной одежде и с палками для скандинавской ходьбы, пожелал людям хорошего дня и продуктивных выходных.

Напомним, на прошедших выборах Томенко получил 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек. Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре имени Шукшина.

Виктор Томенко

Комментарии 6

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Гость

13:32:54 16-09-2023

Красавчик! Вот бывает у человека всё прекрасно!

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Реzидент

17:02:24 16-09-2023

Лайк!

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Гость

17:02:34 16-09-2023

Сбегал бы в Бельмесёво, посмотрел, как там с автобусами. Что впустую по лесу гонять, хотя его стало меньше за последние 5 лет

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Гость

17:13:49 16-09-2023

Хорошо ему. Выходные есть.

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Гость

20:48:25 16-09-2023

С такими ценами на бензин только и остается с палками ходить

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саша

11:00:12 17-09-2023

Где тренироваться? Школам ремонтируют стадионы и закрывают их для жителей или до 21 вечера, а кто-то до вечера работает). До леса далеко, не все могут себе позволить на горе жилплощадь. До парков тоже не добраться из каждого района. Губернатор, давай думать).

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