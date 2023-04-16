Виктор Томенко поздравил жителей и гостей края с Пасхой

Глава региона отметил, что любит проводить этот день с семьёй

16 апреля 2023, 09:03, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей и гостей Алтайского края с Пасхой. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Доброе утро! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и светло. Люблю этот день проводить с семьёй. Христос воскрес!" – написал Томенко.

С 15 на 16 апреля православные верующие встретили Светлую Пасху – один из важнейших христианских праздников. Во всех храмах прошли ночные богослужения и освящение пасхальных куличей и яиц. Мы решили в этот день заглянуть в в Крестовоздвиженскую церковь, которая недавно вернула здание в парке "Изумрудный" и где последнее пасхальное богослужение было в 30-х годах прошлого века.