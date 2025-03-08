Влюбился на новогоднем балу и искал полгода. Трогательная история семьи, любви и верности

8 марта супруги Загорские отмечают бриллиантовую свадьбу

08 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Эта история началась чуть больше 60 лет назад в далеком Ташкенте. Одиннадцатиклассница Делера и студент военного училища Александр познакомились на новогоднем балу. Танцевали, кружились, попрощались. Утром парень понял: эта девушка теперь нужна ему больше жизни. Но кроме имени не знал о ней ничего. Искал свою Делеру Александр полгода. А когда нашел, больше не отпустил. В юбилей свадьбы теперь уже давно супруги Делера Вильгельмовна и Александр Николаевич Загорские рассказали amic.ru, как нужно бороться за свою любовь и в чем секрет семейного счастья.

Новогодний бал

Близился к концу 1962-й. Южный город Ташкент готовился к встрече Нового года. В предвкушении праздника и новогодних чудес была и выпускница одной из ташкентских школ красавица Делера. Им с подругой в этом году достались билеты на новогодний бал в Ташкентское высшее военное училище. А это значит – красивые наряды, интересные знакомства и целая ночь танцев и веселья.

На балу веселая девушка приглянулась студенту второго курса Александру. Парень приехал учиться военному делу из далекого села Чудь, что на реке Оке в Нижегородской области. Молодые люди танцевали, веселились, а после бала Саша вызвался проводить Делеру до дома. Девушка жила в пригороде, в 12 километрах от центра города, где располагалось училище. Делера и Александр прошли весь путь пешком, за шутками и разговорами даже не заметив длинных километров.

Парень вернулся в училище лишь под утро. Не потеряться ночью в незнакомом южном городе помогло напутствие девушки: "У нас тут одна центральная дорога, иди по ней". А Делера, попрощавшись, больше не думала о юноше – продолжения этой новогодней истории она совершенно не ожидала.

Романтическая атака

Но на то он и Новый год, чтобы случались чудеса. С каждым днем Сашу все больше и больше тянуло к новой знакомой. Но адреса девушки он не помнил, хоть убей. Только примерное направление, да еще необычное для слуха уроженца Центральной России имя – Делера. К слову, у мусульман оно имеет символичное значение – "возлюбленная".

Но недаром Александр избрал своей профессией военную службу – решительности, присущей защитникам Родины, ему было не занимать. Вот и решил, что забросает письмами весь район, ставший для него отныне стратегическим, будет писать на все почтамты, всем Делерам подряд. Взял карту Ташкента и принялся за дело.

Одно из писем обязательно найдет своего адресата, верил влюбленный. Но они все возвращались и возвращались…

И вот спустя полгода после новогоднего бала Делера встретила на улице местную почтальоншу, которая протянула ей письмо: "Посмотри, может, тебе – ничего, кроме имени нет".

"Я развернула письмо и сердце екнуло. Текст был короткий, простой, но такой искренний. Саша писал, что ищет меня почти полгода, что я ему очень понравилась, и он хотел бы со мной встретиться", – вспоминает Делера Вильгельмовна.

Девушка показала письмо маме, а та вынесла вердикт: "Видно, что хороший мальчик. Ну и ответь ему, раз он столько времени тебя ищет". Тактичная напористость будущего зятя сразу подкупила строгую женщину.

Свадьба-приключение

Завязалась переписка, редкие встречи – после выпускных экзаменов Делера все лето проработала вожатой по направлению от комсомольской организации, отказаться в те годы было нельзя. И только осенью молодые люди начали встречаться как пара.

Это был очень счастливый, но нелегкий период, особенно для Александра. Делера нравилась многим юношам. Жениху-курсанту приходилось драться с заводскими парнями. Досталось и Делере от мамы со старшим братом: "Если дружишь с одним, то остальных своих мальчиков надо утихомирить!"Впрочем, синяки и ссадины влюбленного не напугали: весной 1965 года Александр сделал Делере предложение.

Свадьба, как и вся история любви Загорских, оказалась приключением. 1 марта молодые люди вместе с друзьями поехали во Дворец бракосочетаний, недавно открывшийся в Ташкенте, – просто посмотреть. Делера о свадьбе в тот момент не думала: в те годы военным на регистрацию нужно было получать разрешение от политотдела.

"Все случилось на каком-то молодом ухарстве. Не знаю, как парням удалось обойти заведенный порядок, но я и оглянуться не успела, как меня уже вызвали на бракосочетание. Пятнадцать минут – и штампы поставлены, а мы уже принимаем поздравления", – смеется Делера Вильгельмовна.

Мама девушки была в шоке от новости – уехала Делера Гиллунг, а приехала Загорская. Но уже через неделю, 8 марта, собрала свадьбу – как положено. А ровно в этот же день через три года у Делеры и Александра родилась дочь Элеонора. С тех пор 8 марта для них стал тройным праздником – день рождения первенца, Международный женский день и день свадьбы. А она, между прочим, в этом году у Загорских юбилейная – бриллиантовая.

"Вам не понять"

Жизнь Делеры Вильгельмовны и Александра Николаевича нельзя назвать легкой. Да и разве может быть легкой жизнь семьи военного, постоянно сопряженная с риском?

Орден Красной Звезды командир разведвзвода Загорский получил за выполнение боевого задания на российско-китайской границе в Казахстане. За что – до сих пор не рассказывает, но супруга знает – жизнью рисковал. А вообще, Александр Николаевич дважды орденоносец, имеет еще орден "Знак почета" – за события во время службы в Караганде.

Закрытые городки со скудной административной инфраструктурой, переезды, жизнь на чемоданах.

"Вам не понять, – вздыхает Делера Вильгельмовна. – Первую нормальную квартиру за все тридцать лет службы мужу дали лишь в конце 80-х в городе Фрунзе (современный Бишкек. – Прим. ред.). Но прожили мы в ней всего год: в Киргизии как раз начался знаменитый Ошский межэтнический конфликт – к счастью, муж как раз ушел на пенсию, и мы уехали в Россию".Сначала обосновались в Рубцовском районе, позже перебрались ближе к Барнаулу. Дети и внуки помогли построить большой дом в поселке Новом Первомайского района.

"Это вам не щитосборный домик, в котором мы жили в Казахстане. Там по ночам вода замерзала от холода. А здесь – стыдно даже сказать: двухэтажный, просторный, теплый. Мы о таком могли только мечтать!" – светится от счастья Делера Вильгельмовна.

Если в сердце живет любовь

Но тепло и уютно в доме Загорских не только от газового отопления. Любовь, которую Делера и Александр пронесли сквозь годы, согревает и сплачивает всю большую семью. Шумно и весело здесь практически каждые выходные. В полном составе семья собирается не так часто, как хотелось бы: сын – тоже Александр и тоже военный – живет в далеком Калининграде. А его сын – снова Александр – учится на военного в Санкт-Петербурге.

А вот семья дочери из Барнаула – частые гости в доме Загорских: помогают управляться с деревенским хозяйством, вместе отдыхают, отмечают праздники и знаменательные события.

На вопрос, в чем секрет семейного счастья, супруги Загорские дружно отвечают:

"На одной любви крепкую семью не построишь – должна быть ответственность, за себя, за детей, они ведь воспитываются на примере, на том, что видят и слышат от папы с мамой". Этому учили собственных детей и внуков, а те будут учить своих детей.

А что же знаменитое письмо? Из-за постоянных переездов сберечь его, к сожалению, не удалось. Но Делера и Александр хранят в памяти каждую строчку послания, положившего начало замечательной семье.