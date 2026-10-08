Виктор Зобнев вновь стал сенатором от Алтайского края

Его кандидатуру поддержали депутаты АКЗС девятого созыва

08 октября 2026, 15:00, Александра Черданцева

Виктор Зобнев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Виктор Зобнев и дальше будет представлять Алтайское краевое Законодательное Собрание в Совете Федерации. Депутаты АКЗС девятого созыва на первой организационной сессии 8 октября наделили его полномочиями сенатора.

Сколько сенаторов от Алтайского края есть в Совете Федерации?

По закону от региона в верней палате российского парламента всегда работает два человека. Один — от законодательной власти, его выбирают из числа депутатов АКЗС сразу после выборов. Второй — от исполнительной, его назначает губернатор региона после своего избрания на этот пост.

Виктор Зобнев стал сенатором от законодательной власти. При этом его полномочия депутата АКЗС на этом прекращены. О том, кто займет вакантное место станет известно только через год, потому что потребуется провести дополнительные выборы.

Почему Виктор Зобнев снова стал сенатором?

На первой сессии нового созыва за него проголосовали 62 депутата, еще четверо воздержались. Изначально кандидатуру Виктора Зобнева на этот пост предложил президиум регионального политсовета "Единой России", именно от этой партии он шел на выборы. В АКЗС девятого созыва он прошел после победы в одномандатном избирательном округе № 34.

Виктор Зобнев поблагодарил коллег за поддержку и заверил, что продолжит активную работу.

Спикер АКЗС Александр Романенко отметил, что Зобнев активно участвует в продвижение инициатив от региона.

Что известно о Викторе Зобневе?

Виктор Зобнев родился 7 июня 1964 года в Рубцовске. В 1989 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "инженер-механик". Трудовой путь начал в 1981 году слесарем механосборочных работ на Алтайском заводе тракторного электрооборудования. В 1990 году занял пост заместителя начальника по производству ПО "Алтайсельмаш". С 2005 года руководил ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт", а с 2008-го возглавлял совет директоров ЗАО "Рубцовский завод запасных частей".

В 2008 и 2011 годах Зобнева избирали депутатом АКЗС, а с 2016 года работал депутатом Государственной Думы РФ.

Кто еще представляет Алтайский край в Совете Федерации?

В Совете Федерации Алтайский край от исполнительной власти представляет Наталья Кувшинова. Полномочиями сенатора ее наделил губернатор Виктор Томенко в 2023 году.

Наталья Кувшинова родилась в 1986 году в Заринске и окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. В 2016 году ее избрали депутатом Государственной Думы, а в 2021-м она стала постоянным представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.