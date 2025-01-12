Вильфанд предрек опасные явления из-за аномально теплой погоды в Алтайском крае
Ожидается мокрый снег и сильный ветер
12 января 2025, 08:00, ИА Амител
Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru
Неблагоприятные погодные явления из-за аномально теплой погоды прогнозируются в ближайшее время в Алтайском крае.
Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, непогода ожидается в шести округах, в том числе и в Западной Сибири.
"Очень много сложных вопросов на юге Западной Сибири: в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии будет идти снег, мокрый снег, ветер усилится до 20 м/с", – предостерег метеоролог.
Ранее Вильфанд сообщил, что аномальное тепло на Алтае продержится как минимум до старого Нового года.
10:09:36 12-01-2025
легализованное инфоцыганство
вильфанд со вчерашней погодой и семейство глоба, переобувающиеся на ходу в своих гороскопах.
11:16:49 12-01-2025
как там будет, увидим позже, но пока погода- чистый кайф)
17:08:51 12-01-2025
Там же был люцигер , сейчас вольфанд , что за приколы :)
01:32:26 13-01-2025
лет 20 такая погода и что? странный он или тинжйджер