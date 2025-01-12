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Вильфанд предрек опасные явления из-за аномально теплой погоды в Алтайском крае

Ожидается мокрый снег и сильный ветер

12 января 2025, 08:00, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru
Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Неблагоприятные погодные явления из-за аномально теплой погоды прогнозируются в ближайшее время в Алтайском крае.

Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, непогода ожидается в шести округах, в том числе и в Западной Сибири.

"Очень много сложных вопросов на юге Западной Сибири: в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии будет идти снег, мокрый снег, ветер усилится до 20 м/с", – предостерег метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальное тепло на Алтае продержится как минимум до старого Нового года.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

10:09:36 12-01-2025

легализованное инфоцыганство
вильфанд со вчерашней погодой и семейство глоба, переобувающиеся на ходу в своих гороскопах.

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Элен без ребят

11:16:49 12-01-2025

как там будет, увидим позже, но пока погода- чистый кайф)

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Гость

17:08:51 12-01-2025

Там же был люцигер , сейчас вольфанд , что за приколы :)

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Гость

01:32:26 13-01-2025

лет 20 такая погода и что? странный он или тинжйджер

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