Когда тепло вернется на Алтай и сколько дней еще будет холодно?

Согласно долгосрочному прогнозу, выше +20 градусов не ожидается до середины мая, однако будет весьма тепло

18 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае после аномально жарких выходных, 12 и 13 апреля, когда столбики термометров поднимались до +30 градусов, погода резко испортилась: минусовые температуры, дожди, а накануне даже выпал снег. Так будет еще несколько дней. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Самый холодный день еще впереди. В субботу, 19 апреля, ожидается -4 градуса ночью и +1 днем. А уже с воскресенья, 20 апреля, будет постепенно теплеть: до +7 градусов днем.

21, 22, 23 и 24 апреля ожидается +9...+19 градусов. 25 апреля столбики термометров поднимутся до +24 градусов, и это будет самый жаркий день до конца месяца. Причем, согласно долгосрочному прогнозу, выше +20 градусов воздух не прогреется до середины мая.

Жарких дней не будет, но погода будет теплой и весьма стабильной. В среднем ожидается примерно +15 градусов.

Gismeteo

Данный прогноз на субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля, почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что тут обещают не только дожди, но еще и снег.

Следующая неделя, с 21 по 27 апреля, будет хоть и теплой, но дождливой: осадки или каждый день, или через день.

До середины мая жарких дней ждать не стоит. В среднем столбики термометров будут показывать около +15 градусов. Однако и холодов не предвидится.

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