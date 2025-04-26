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Вильфанд пообещал сибирякам 30-градусную жару на следующей неделе

В конце апреля, однако, снова похолодает

26 апреля 2025, 17:33, ИА Амител

Фото: Nick Sexton / unsplash.com
Фото: Nick Sexton / unsplash.com

Жара до +30 градусов ожидает в Западной Сибири на выходных и на следующей неделе, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На юге Западной Сибири в субботу, воскресенье и понедельник температура будет постепенно повышаться. И во вторник с 22–24 градусов тепла она вырастет до плюс 28–30 градусов – настоящая жара", – сказал синоптик.

При этом уже в конце апреля в регионах Западной Сибири вновь ожидается похолодание днем примерно до +15 градусов, добавил Вильфанд.

Ранее сообщили, что летом 2025 года россиян ждет экстремальная погода.

Погода

Комментарии 4

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Гость

20:00:34 26-04-2025

Пока обещать начали жару, у нас уже жара).

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Гость

20:49:11 26-04-2025

Отопление когда отключат? В квартирах духота. Еще не весь уголь потрачен?

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Гость

14:46:56 27-04-2025

Гость (20:49:11 26-04-2025) Отопление когда отключат? В квартирах духота. Еще не весь уг...
Окно открой.

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Гость

15:27:00 28-04-2025

Гость (14:46:56 27-04-2025) Окно открой.... +100000, теплее на улице будет

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