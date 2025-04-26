Вильфанд пообещал сибирякам 30-градусную жару на следующей неделе
В конце апреля, однако, снова похолодает
26 апреля 2025, 17:33, ИА Амител
Фото: Nick Sexton / unsplash.com
Жара до +30 градусов ожидает в Западной Сибири на выходных и на следующей неделе, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На юге Западной Сибири в субботу, воскресенье и понедельник температура будет постепенно повышаться. И во вторник с 22–24 градусов тепла она вырастет до плюс 28–30 градусов – настоящая жара", – сказал синоптик.
При этом уже в конце апреля в регионах Западной Сибири вновь ожидается похолодание днем примерно до +15 градусов, добавил Вильфанд.
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