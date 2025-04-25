Аномальная жара накроет Алтайский край в ближайшие выходные
Погода три дня будет баловать жителей Алтая по-летнему теплыми деньками и полным отсутствием осадков
25 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Жителей Алтайского края ждут по-настоящему летние выходные: синоптики обещают резкое потепление. Уже днем в субботу воздух прогреется до +22...+27°С, а в период с 27 по 29 апреля будет жарить до +25...+31°С.
В регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс), а местами по юго-западу – чрезвычайная (5 класс): в крае будет не только жарко, но и ветрено. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"Температуры будут летние, но на фоне такого прогрева ветер усилится днем 26 апреля по западу до 17 м/с. Днем 27-го и сутки 28-го ветер 8–13 м/с ожидается уже на большей части региона, а местами его порывы составят от 15 до 22 м/с. И стихнет он только в ночь на 29 апреля, но при этом в регионе начнется похолодание", – рассказала синоптик.
12:09:17 25-04-2025
Фотка шикарная.
13:14:34 25-04-2025
По факту (12:09:17 25-04-2025) Фотка шикарная.... Сомнительно..
12:11:27 25-04-2025
Скорей бы зима.
13:31:45 25-04-2025
Гость (12:11:27 25-04-2025) Скорей бы зима.... Тебе и так еще отопление не выключили. Зима еще в разгаре ;)