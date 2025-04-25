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Аномальная жара накроет Алтайский край в ближайшие выходные

Погода три дня будет баловать жителей Алтая по-летнему теплыми деньками и полным отсутствием осадков

25 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Девушка в шортах / Фото: unsplash.com
Девушка в шортах / Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края ждут по-настоящему летние выходные: синоптики обещают резкое потепление. Уже днем в субботу воздух прогреется до +22...+27°С, а в период с 27 по 29 апреля будет жарить до +25...+31°С.

В регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс), а местами по юго-западу – чрезвычайная (5 класс): в крае будет не только жарко, но и ветрено. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Температуры будут летние, но на фоне такого прогрева ветер усилится днем 26 апреля по западу до 17 м/с. Днем 27-го и сутки 28-го ветер 8–13 м/с ожидается уже на большей части региона, а местами его порывы составят от 15 до 22 м/с. И стихнет он только в ночь на 29 апреля, но при этом в регионе начнется похолодание", – рассказала синоптик.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 4

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По факту

12:09:17 25-04-2025

Фотка шикарная.

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Гость

13:14:34 25-04-2025

По факту (12:09:17 25-04-2025) Фотка шикарная.... Сомнительно..

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Гость

12:11:27 25-04-2025

Скорей бы зима.

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Гость

13:31:45 25-04-2025

Гость (12:11:27 25-04-2025) Скорей бы зима.... Тебе и так еще отопление не выключили. Зима еще в разгаре ;)

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