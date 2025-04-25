Аномальная жара накроет Алтайский край в ближайшие выходные

Погода три дня будет баловать жителей Алтая по-летнему теплыми деньками и полным отсутствием осадков

25 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Девушка в шортах / Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края ждут по-настоящему летние выходные: синоптики обещают резкое потепление. Уже днем в субботу воздух прогреется до +22...+27°С, а в период с 27 по 29 апреля будет жарить до +25...+31°С.

В регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс), а местами по юго-западу – чрезвычайная (5 класс): в крае будет не только жарко, но и ветрено. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.