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Вильфанд пообещал жителям Алтайского края ливни при теплой погоде

В других регионах Сибири будет такая же погода

04 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Дождь / Фото: A A / unsplash.com
Дождь / Фото: A A / unsplash.com

Сильные ливни при теплой погоде прогнозируются в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Аналогичная погода ожидается и в других регионах Сибири: Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областях.

"Там стоит жаркая погода за 30 градусов, а в Хакасии и Тыве она достигает 35-37 градусов. И там тоже ожидаются осадки", — отметил метеоролог.

Ранее в МЧС Алтайского края предупредили, что погода в регионе в регионе ухудшится со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля. Ожидаются дожди, грозы, крупные град и усиления ветра.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

15:05:34 04-07-2025

Да, Вильфанд он такой! Не хухры-мухры, пообещал - сделает)

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Гость

15:51:27 04-07-2025

Гость (15:05:34 04-07-2025) Да, Вильфанд он такой! Не хухры-мухры, пообещал - сделает)... Вот точно! Роман Менделеевич - мощный спец!

  2 Нравится
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