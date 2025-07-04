Вильфанд пообещал жителям Алтайского края ливни при теплой погоде

В других регионах Сибири будет такая же погода

04 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Дождь / Фото: A A / unsplash.com

Сильные ливни при теплой погоде прогнозируются в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Аналогичная погода ожидается и в других регионах Сибири: Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областях.

"Там стоит жаркая погода за 30 градусов, а в Хакасии и Тыве она достигает 35-37 градусов. И там тоже ожидаются осадки", — отметил метеоролог.

Ранее в МЧС Алтайского края предупредили, что погода в регионе в регионе ухудшится со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля. Ожидаются дожди, грозы, крупные град и усиления ветра.