Вильфанд пообещал жителям Алтайского края ливни при теплой погоде
В других регионах Сибири будет такая же погода
04 июля 2025, 15:00, ИА Амител
Дождь / Фото: A A / unsplash.com
Сильные ливни при теплой погоде прогнозируются в Алтайском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Аналогичная погода ожидается и в других регионах Сибири: Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областях.
"Там стоит жаркая погода за 30 градусов, а в Хакасии и Тыве она достигает 35-37 градусов. И там тоже ожидаются осадки", — отметил метеоролог.
Ранее в МЧС Алтайского края предупредили, что погода в регионе в регионе ухудшится со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля. Ожидаются дожди, грозы, крупные град и усиления ветра.
15:05:34 04-07-2025
Да, Вильфанд он такой! Не хухры-мухры, пообещал - сделает)
15:51:27 04-07-2025
Гость (15:05:34 04-07-2025) Да, Вильфанд он такой! Не хухры-мухры, пообещал - сделает)... Вот точно! Роман Менделеевич - мощный спец!