Вильфанд предупредил жителей Алтайского края об "особенно сложной погоде"

В других регионах Сибири также будет холодно, ветрено и дождливо

23 сентября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 23 регионах России ожидаются сложные погодные условия в ближайшие дни, в том числе в Алтайском крае, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее сложная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и особенно в Алтайском крае. 23-го и 24-го числа в этих регионах сильный дождь, гроза, град, ветер до 22-25 м/с и понижение температуры", – сказал метеоролог.

По его словам, непогода также коснется и соседней Республики Алтай. Здесь ожидаются сильный ветер, грозы, град, мокрый снег с дождем, а в предгорьях – метель и гололедные явления.

Ранее рассказали, какой будет погода в столице Алтайского края до конца осени. Например, в ноябре похолодает до -30.