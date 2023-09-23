Вильфанд предупредил жителей Алтайского края об "особенно сложной погоде"
В других регионах Сибири также будет холодно, ветрено и дождливо
23 сентября 2023, 14:45, ИА Амител
В 23 регионах России ожидаются сложные погодные условия в ближайшие дни, в том числе в Алтайском крае, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Наиболее сложная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и особенно в Алтайском крае. 23-го и 24-го числа в этих регионах сильный дождь, гроза, град, ветер до 22-25 м/с и понижение температуры", – сказал метеоролог.
По его словам, непогода также коснется и соседней Республики Алтай. Здесь ожидаются сильный ветер, грозы, град, мокрый снег с дождем, а в предгорьях – метель и гололедные явления.
Ранее рассказали, какой будет погода в столице Алтайского края до конца осени. Например, в ноябре похолодает до -30.
14:50:04 23-09-2023
Это для Москвы сложная погода. Для нас - обычная.
16:44:14 23-09-2023
Осень пришла. Пойдут дожди и похолодает. Выш Кэп. Я понимаю, что сейчас люди очень сильно поглупели. Но не настолько же!
15:03:04 24-09-2023
Да не. Не будет в ноябре тридцатки. Лето дождливое было, Весь сентябрь идут дожди. Значит и ноябрь дождливый будет а после 10 снежный. А снегопады исключают морозы Страшно когда погода сухая осенью и нет дождя и соответственно снега. Тогда могут быть большие морозы и отсутствие потом урожая
10:26:54 25-09-2023
По моим наблюдениям погода давно стала искусственно управляемой.Когда у нас здесь холодно,в Москве ,наоборот ,тепло,нынче даже рекордно тепло.Первое проявление этого было в 2010 году в той же Москве ,когда там установилась (или установили) область высокой температуры летом,тогда от этой жары погибло много людей.Сейчас ,похоже ,это используется вовсю ивановскую,объясняя это рекордами и аномалиями.То есть ,когда у нас весна и должны бы быть дожди ,то вдруг устанавливается жара под 30 и ветры суховеи,которые выжаривают всю почву ,нанося большой вред будущему урожаю.А когда надо собирать урожай ,то, наоборот, устраиваются нескончаемые дожди,опять всё с той же целью.Кстати такие дожди ,уже несколько лет проходят по нашим южным областям,с затоплением и разрушением построек.Замечено ,что перед очередными катаклизмами,часто происходят северные сияния ,там где их и быть никогда не должно.Похоже ,что эти "друзья" что то делают с ионосферой для своих целей.Наши же стоят на своём,объясняя по принципу,что этого не может быть ,потому что этого не может быть никогда.А я смотрю ,что может,да ещё как может.