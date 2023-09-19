Виновник смертельного ДТП в Барнауле недавно отказывался от медосвидетельствования

Сейчас он находится в отделе полиции, где с ним проводится комплекс необходимых мероприятий. Его также отправят на медицинское освидетельствование

19 сентября 2023, 22:45, ИА Амител

Место ДТП, где погибла девочка в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

В отношении 40-летнего мужчины, насмерть сбившего девочку в Борзовой Заимке, менее месяца назад был составлен протокол об отказе от медосвидетельствования на опьянение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ведомстве рассказали, что в розыске участвовали сотрудники барнаульского гарнизона полиции. Сейчас он находится в отделе полиции, где с ним проводится комплекс необходимых мероприятий. Его также отправят на медицинское освидетельствование.

Прошлый протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" передан для рассмотрения в суд.

Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес. Позднее его задержали.