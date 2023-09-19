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В Барнауле задержали водителя, сбившего девочку с велосипедом при обгоне

Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий

19 сентября 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Полиция задержала водителя, который насмерть сбил ребенка в Борзовой Заимке, а после скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий. Подробности в ведомстве обещали сообщить позже.

Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес.

В ГИБДД сообщали, что мужчина при совершении обгона выехал на встречную полосу, где наехал на ребенка. Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, а велосипед катила рядом.

Барнаул Происшествия дети авария

Комментарии 5

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Гость

20:29:28 19-09-2023

Может выпимши был? Дитё жалко!

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Гость

21:39:17 19-09-2023

Гость (20:29:28 19-09-2023) Может выпимши был? Дитё жалко!... Если еще и выпивший был, то это отягчающее обстоятельство. Значит, заведомо готовился кого-нибудь задавить на дороге.

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Гость

20:54:44 19-09-2023

Как обычно, один стоит перед переходом и пропускает пешиков, а альтернативный обгоняет и сбивает идущих по переходу людей. В АД! К чертям на сковородку таких торопыг.

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Гость

21:48:46 19-09-2023

Может выпимши был? Дитё жалко!=====Что значит...выпившем был? Это преступление садиться за руль пьяным. И тем более не оправдание для поступка. еще и убежал.

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Гость

07:40:15 20-09-2023

При нарушении в виде езды в состоянии алкогольного опьянения нужно конфисковывать транспортное средство по суду!! Иначе пьяные так и будут снова садиться за руль!!

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