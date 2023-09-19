В Барнауле задержали водителя, сбившего девочку с велосипедом при обгоне

Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий

19 сентября 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полиция задержала водителя, который насмерть сбил ребенка в Борзовой Заимке, а после скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий. Подробности в ведомстве обещали сообщить позже.

Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес.

В ГИБДД сообщали, что мужчина при совершении обгона выехал на встречную полосу, где наехал на ребенка. Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, а велосипед катила рядом.