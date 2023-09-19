В Барнауле задержали водителя, сбившего девочку с велосипедом при обгоне
Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий
19 сентября 2023, 20:24, ИА Амител
Полиция задержала водителя, который насмерть сбил ребенка в Борзовой Заимке, а после скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сейчас с ним проводят комплекс необходимых следственных мероприятий. Подробности в ведомстве обещали сообщить позже.
Напомним, что ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка, на улице Радужной в районе дома № 97. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес.
В ГИБДД сообщали, что мужчина при совершении обгона выехал на встречную полосу, где наехал на ребенка. Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, а велосипед катила рядом.
20:29:28 19-09-2023
Может выпимши был? Дитё жалко!
21:39:17 19-09-2023
Гость (20:29:28 19-09-2023) Может выпимши был? Дитё жалко!... Если еще и выпивший был, то это отягчающее обстоятельство. Значит, заведомо готовился кого-нибудь задавить на дороге.
20:54:44 19-09-2023
Как обычно, один стоит перед переходом и пропускает пешиков, а альтернативный обгоняет и сбивает идущих по переходу людей. В АД! К чертям на сковородку таких торопыг.
21:48:46 19-09-2023
Может выпимши был? Дитё жалко!=====Что значит...выпившем был? Это преступление садиться за руль пьяным. И тем более не оправдание для поступка. еще и убежал.
07:40:15 20-09-2023
При нарушении в виде езды в состоянии алкогольного опьянения нужно конфисковывать транспортное средство по суду!! Иначе пьяные так и будут снова садиться за руль!!