"Вирус выдохся". Попов о заболеваемости ковидом на Алтае и том, почему нет вакцины
Заболевшие есть, но цифры несравнимы с теми, что были ранее, рассказал глава Минздрава в "Переговорке" на amic.ru
13 декабря 2023, 15:01, ИА Амител
Коронавирус никуда не ушел, жители Алтайского края продолжают заболевать. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал в проекте "Переговорка" на amic.ru. По его словам, есть и тяжелые случаи, но их количество несравнимо с тем, что было в "ковидном" 2021 году.
Тысяча заболевших
В течение прошлой недели ковидом заболело чуть более тысячи жителей Алтайского края, отметил Попов. 96 из них положили в ковидные госпитали и инфекционные отделения региона. По словам министра, доля тяжелых случаев составляет всего 2%, а в реанимации оказался всего один пациент.
"Если вспоминать напряженный 2021 год с его реальной сверхнагрузкой, то тогда мы насчитывали в реанимационных отделениях до 300 человек. Ежесуточное количество людей, обращающихся за медпомощью, измерялось сотнями", – напомнил глава Минздрава.Сейчас количество заболевших и тяжелых пациентов мизерное по сравнению с тем, что было в разгар пандемии, отметил Попов и сделал вывод, что вирус, очевидно, "выдохся".
"Определенное количество мутаций произошло, мы уже выработали иммунитет и стали менее восприимчивы к инфекции. Часть населения вакцинировалась. Так что сегодня можно говорить, что мы более спокойно воспринимаем этот вирус", – пояснил министр.
Актуальной вакцины нет
Дмитрий Попов также объяснил, почему в Алтайском крае в 2023 году перестали бесплатно вакцинировать от коронавируса. По его словам, это тоже связано с тем, что вирус стал менее опасным. Сейчас он не требует разработки препарата против новых штаммов.
"Во-первых, актуальной вакцины у нас на сегодня нет, ее нужно разрабатывать. А во-вторых, те штаммы, которые продолжают появляться, не такие агрессивные, чтобы все время новые и новые вакцины изобретать", – пояснил Попов, опираясь на мнения федеральных медицинских экспертов.
Дмитрий Попов рассказал об актуальной ковидной эпидобстановке в Алтайском крае в беседе с Евгенией Даровской в проекте "Переговорка". Полный выпуск смотрите завтра, 14 декабря, на amic.ru.
15:07:15 13-12-2023
Во-первых, актуальной вакцины у нас на сегодня нет, ее нужно разрабатывать ------- А спутник лайт обновили или это не то?)
15:40:36 13-12-2023
Гость (15:07:15 13-12-2023) Во-первых, актуальной вакцины у нас на сегодня нет, ее нужно... Спутник - это очень уж хитрый предмет. Он вроде есть, но его как-бы нет
16:46:17 13-12-2023
Гость (15:07:15 13-12-2023) Во-первых, актуальной вакцины у нас на сегодня нет, ее нужно... Сказано - бесплатной нет.
15:27:04 13-12-2023
Мистер министр, красавчик! Измором вирус победил.
15:50:57 13-12-2023
А знаете почему нет короны в отчетах? а потому что перестали делать тесты больным, всем ставят ОРЗ и все.
17:40:56 13-12-2023
Гость (15:50:57 13-12-2023) А знаете почему нет короны в отчетах? а потому что перестали... ничего подобного. тест в конце ноября сделали, ковид зафиксировали. притом ничего он не выдохся - только так идет. я четвертая на работе с подтвержденным ковидом за последние три недели
19:49:52 13-12-2023
Гость (15:50:57 13-12-2023) А знаете почему нет короны в отчетах? а потому что перестали... Ребенку делали экспресс-тест в ноябре. На грипп и на коронавирус. В детской поликлинике, куда обратились по поводу "горло болит, сопли".
16:58:51 13-12-2023
Нет вакцины-нет ковида)))
18:57:30 13-12-2023
Время пришло. Надо смотреть правде в глаза. Нет у нас больше медицины.
19:11:31 13-12-2023
Гость (17:40:56 13-12-2023) ничего подобного. тест в конце ноября сделали, ковид зафикси... Сам факт что вы сейчас это пишете, а не лежите на ИВЛ, подтверждает слова о том, что вирус ослаб.
21:23:47 13-12-2023
Зато другой заразы теперь полно, об этом умалчивают, и тоже всем больным детям ставят в справке ОРВИ, полкласса закашливаюся , в платных анализах показал у многих коклюш и пневманию микроплазму. Двое в больнице лежат, и говорят там очень много детей. И ни кто карантины больше не делает. Почему???