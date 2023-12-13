Заболевшие есть, но цифры несравнимы с теми, что были ранее, рассказал глава Минздрава в "Переговорке" на amic.ru

13 декабря 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Коронавирус никуда не ушел, жители Алтайского края продолжают заболевать. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал в проекте "Переговорка" на amic.ru. По его словам, есть и тяжелые случаи, но их количество несравнимо с тем, что было в "ковидном" 2021 году.

Тысяча заболевших

В течение прошлой недели ковидом заболело чуть более тысячи жителей Алтайского края, отметил Попов. 96 из них положили в ковидные госпитали и инфекционные отделения региона. По словам министра, доля тяжелых случаев составляет всего 2%, а в реанимации оказался всего один пациент.

"Если вспоминать напряженный 2021 год с его реальной сверхнагрузкой, то тогда мы насчитывали в реанимационных отделениях до 300 человек. Ежесуточное количество людей, обращающихся за медпомощью, измерялось сотнями", – напомнил глава Минздрава.Сейчас количество заболевших и тяжелых пациентов мизерное по сравнению с тем, что было в разгар пандемии, отметил Попов и сделал вывод, что вирус, очевидно, "выдохся".

"Определенное количество мутаций произошло, мы уже выработали иммунитет и стали менее восприимчивы к инфекции. Часть населения вакцинировалась. Так что сегодня можно говорить, что мы более спокойно воспринимаем этот вирус", – пояснил министр.

Актуальной вакцины нет

Дмитрий Попов также объяснил, почему в Алтайском крае в 2023 году перестали бесплатно вакцинировать от коронавируса. По его словам, это тоже связано с тем, что вирус стал менее опасным. Сейчас он не требует разработки препарата против новых штаммов.

"Во-первых, актуальной вакцины у нас на сегодня нет, ее нужно разрабатывать. А во-вторых, те штаммы, которые продолжают появляться, не такие агрессивные, чтобы все время новые и новые вакцины изобретать", – пояснил Попов, опираясь на мнения федеральных медицинских экспертов.

Дмитрий Попов рассказал об актуальной ковидной эпидобстановке в Алтайском крае в беседе с Евгенией Даровской в проекте "Переговорка". Полный выпуск смотрите завтра, 14 декабря, на amic.ru.