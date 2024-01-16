Виталия Манишина подозревали в убийстве абитуриенток "политеха" еще в 2000 году
Однако оперативники не стали всерьез рассматривать его в качестве подозреваемого
16 января 2024, 14:05, ИА Амител
Неизвестная женщина еще в 2000 году позвонила по телефону доверия в милицию и сообщила, что за убийствами абитуриенток в Барнауле стоит житель Калманского района Виталий Манишин. Об этом в большом фильме-расследовании рассказали журналисты издания Baza.
После серии громких исчезновений девушек летом 2000 года в Барнауле в милиции открыли телефон доверия. По нему звонили ежедневно десятки человек, которые рассказывали разные версии того, где могут находиться абитуриентки "политеха".
Однако одна женщина позвонила и сказала, что маньяк – Виталий Манишин из Калманского района. Сотрудник милиции записал эту информацию, но она затерялась среди других звонков. Через какое-то время оперативники вообще якобы не стали ее проверять, а номер телефона звонившей не сохранили.
Позже у правоохранителей появился основной подозреваемый – Александр Анисимов, и они стали заниматься им. Анисимов же выпрыгнул из окна, и убийцу тогда так и не нашли.
Однако в 2023 году в СМИ появилась информация, что следователи задержали Виталия Манишина. Якобы он признался в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году и еще пяти других женщин.
Также Манишина подозревают в убийстве девушки в селе Зеленая Дубрава Родинского района в 1989 году. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина. Он признался в содеянном.
14:14:40 16-01-2024
Охренеть. Сколько то жизней могли спасти
14:56:00 16-01-2024
А чего Манишина так много стало? То тишина месяцами, то по несколько новостей за день. Дело в суд передают? Вроде еще нет. Знал его, но поверхностно. Маньяка в нем не увидел, но чужая душа - потемки
15:48:33 16-01-2024
Тоже по работе с ним сталкивались, адекватный человек, не произвел плохого впечатления. Такие истории страшны
18:26:08 16-01-2024
вот что по мнению генерала Турбовца самое главное ...
07:18:23 17-01-2024
Текст новости (18:26:08 16-01-2024) Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей ... Ага, выждали, чтобы никого в живых не осталось, кто мог бы по существу дать свидетельские показания, и вернулись к давнему висяку. Теперь можно повесить на человека и убийство Листьева, и Старовойтовой, и Талькова, и Немцова...