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Виталия Манишина подозревали в убийстве абитуриенток "политеха" еще в 2000 году

Однако оперативники не стали всерьез рассматривать его в качестве подозреваемого

16 января 2024, 14:05, ИА Амител

Фото: кадр из фильма Baza
Фото: кадр из фильма Baza

Неизвестная женщина еще в 2000 году позвонила по телефону доверия в милицию и сообщила, что за убийствами абитуриенток в Барнауле стоит житель Калманского района Виталий Манишин. Об этом в большом фильме-расследовании рассказали журналисты издания Baza.

После серии громких исчезновений девушек летом 2000 года в Барнауле в милиции открыли телефон доверия. По нему звонили ежедневно десятки человек, которые рассказывали разные версии того, где могут находиться абитуриентки "политеха".

Однако одна женщина позвонила и сказала, что маньяк – Виталий Манишин из Калманского района. Сотрудник милиции записал эту информацию, но она затерялась среди других звонков. Через какое-то время оперативники вообще якобы не стали ее проверять, а номер телефона звонившей не сохранили.

Позже у правоохранителей появился основной подозреваемый – Александр Анисимов, и они стали заниматься им. Анисимов же выпрыгнул из окна, и убийцу тогда так и не нашли.

Однако в 2023 году в СМИ появилась информация, что следователи задержали Виталия Манишина. Якобы он признался в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году и еще пяти других женщин.

Также Манишина подозревают в убийстве девушки в селе Зеленая Дубрава Родинского района в 1989 году. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина. Он признался в содеянном.

Фото: кадр из фильма Baza

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Криминал громкое дело политеховский маньяк
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Комментарии 5

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Гость

14:14:40 16-01-2024

Охренеть. Сколько то жизней могли спасти

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Пузырек

14:56:00 16-01-2024

А чего Манишина так много стало? То тишина месяцами, то по несколько новостей за день. Дело в суд передают? Вроде еще нет. Знал его, но поверхностно. Маньяка в нем не увидел, но чужая душа - потемки

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гость

15:48:33 16-01-2024

Тоже по работе с ним сталкивались, адекватный человек, не произвел плохого впечатления. Такие истории страшны

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Ослиные уши Мидаса

18:26:08 16-01-2024

вот что по мнению генерала Турбовца самое главное ...

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Гость

07:18:23 17-01-2024

Текст новости (18:26:08 16-01-2024) Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей ... Ага, выждали, чтобы никого в живых не осталось, кто мог бы по существу дать свидетельские показания, и вернулись к давнему висяку. Теперь можно повесить на человека и убийство Листьева, и Старовойтовой, и Талькова, и Немцова...

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