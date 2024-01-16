Baza выпустила фильм о "политеховском" маньяке из Барнаула. Что из него мы узнали?

Краткий пересказ и самые интересные факты из расследования коллег

16 января 2024, 10:35, ИА Амител

Фото: кадр из фильма Baza

Baza на своем YouTube-канале опубликовала расследование о маньяке из Барнаула, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов убивал девушек. Съемки картины проходили осенью прошлого года. В Барнаул приезжала съемочная группа, которая пообщались со свидетелями тех событий и теми, кто расследовал одно из самых известных уголовных дел в истории Алтайского края. Редакция amic.ru посмотрела материал издания Baza. Вот самое интересное, что мы узнали из фильма. Максимально коротко.

– Начальник УВД города Барнаула Николай Турбовец, занимавший этот пост в 2000 году, когда начались убийства, рассказал журналистам издания, что после третьей пропавшей девушки следователи стали подозревать, что за этим стоит один человек. Но ресурсов на поиски не было, поэтому местные милиционеры обратились за помощью к федеральной прокуратуре. Однако родственники абитуриенток тогда не верили, что была создана специальная розыскная группа.

– Мэрия Барнаула пыталась замять историю с исчезновением девушек, потому что шла подготовка к празднованию Дня города. Однако родственники пропавших подняли шум в СМИ, и к расследованию привлекли московских оперативников. Фактически тогда и начали искать абитуриенток.

– Полковник МВД, в 2000 году старший оперуполномоченный Управления розыска Алтайского края Игорь Беспалов пожаловался на уровень оперативников, которые приезжали расследовать похищения девушек в Барнаул. По словам Беспалова, всему приходилось учить их.

– "Труханули". Якобы после приезда московской опергруппы барнаульские следователи испугались и стали возбуждать дела по всем пропавшим девушкам. Всего около 200 девушек пропали в Барнауле в то время. По словам Игоря Беспалова, следователи сами были в шоке от такого количества.

– Бывший старший оперуполномоченный Управления угрозыска УВД Алтайского края Виктор Сигарев рассказал, как маньяка пытались поймать на месте преступления. Для этого девушки-сотрудницы прикидывались абитуриентками и бродили по коридорам "политеха". Этот способ назывался "методом сковородки".

– Генерал МВД Вячеслав Новиков вспомнил, как многие девушки в Барнауле, несмотря на гуляющего по городу маньяка, легко тогда знакомились с мужчинами. Вячеслав Новиков рассказал, как осматривал труп Ксении Киргизовой. По мнению генерала МВД, она могла оказать сопротивление маньяку. Судя по уликам, девушка пыталась убежать от убийцы. В ее сумочке нашли заявление с просьбой о переводе на бесплатное образование. Отец девушки об этом заявлении не знал.

– Продавца обуви Александра Анисимова опознала лишь одна свидетельница, которая видела его в "политехе". Улик у следствия на мужчину вообще не было. В Барнаул приехал заместитель генпрокурора страны Владимир Колесников и требовал найти убийцу как можно быстрее. Тогда и решили взять Анисимова.

– Александр Анисимов признал вину буквально сразу, хотя на допросах не мог узнать жертв и говорил, что убивал девушек ради драгоценностей. При этом на абитуриентках практически не было золота. Тогда же у милиции был второй подозреваемый – преподаватель АлтГТУ.

– Анисимов пытался повеситься в первую же ночь. На допросе он сказал, что признается во всем на условиях, что семье поменяют фамилию и перевезут в Новосибирск.

– Подозреваемый Александр Анисимов, по словам свидетелей тех событий, выбросился из окна самостоятельно. Во время следственного эксперимента его сопровождали девять человек, и вряд ли все они хотели его смерти и прекращения дела.

– Уже после смерти выяснилось, что на дни похищения девушек у Александра Анисимова было алиби. Однако до задержания оперативная группа не проверила эту информацию. Все из-за спешки и давления Владимира Колесникова.

– Оказывается, следователей не нашли следы ДНК Виталия Манишина на теле девушки, убитой в 1987 году. Это, по мнению журналистов Baza, был специальный ход: подкинуть информацию краевым СМИ, чтобы проследить, как себя поведет подозреваемый. Кстати, Манишин на уловку никак не отреагировал. В итоге его все равно решили арестовать, подозревая в убийстве девушки в селе Зеленая Дубрава еще в 1987 году.

– Отмечается, что еще в 2000 году Виталий Манишин фигурировал в качестве одного из подозреваемых в убийстве абитуриенток. В милицию звонила неизвестная женщина и указала на него. Однако эту версию проверять не стали, потому что появился другой подозреваемый – Александр Анисимов.

– Родственники Виталия Манишина не верят в его виновность. Якобы он никогда не ездил в Барнаул и вел очень скромный образ жизни.

– Убитую в 1987 году девушку действительно последним видел Виталий Манишин. Об этом журналистам рассказали его друзья, которые заметили их в тот вечер, когда исчезла девушка. Ее останки нашли рядом с селом через год после прогулки с Манишиным.

– Близкие Виталия Манишина рассказали, что у него было высокое сексуальное либидо и из-за этого он расстался с первой женой. У мужчины было много женщин, но потом он сошелся с Татьяной, с которой прожил 22 года. Жена утверждает, что за это время Виталий всегда ночевал дома.

– Следователям, по данным журналистов, Манишин признался в убийстве абитуриенток и еще шести женщин. Якобы все это он делал, чтобы удовлетворить сексуальные потребности. Первое убийство (Лилианы Вознюк) он совершил случайно, она сама предложила заняться любовью в машине, но потом устроила скандал и он решил ее задушить.

– Только Ксения Киргизова, по признанию Манишина, отказала ему во взаимной связи и пыталась оказать сопротивление, когда они подъезжали к лесополосе.

– Виталий Манишин признался в убийстве десятой девушки и уже показал следователям ее тело. О нем оперативники не знали.

– С Виталием Манишиным три недели работали психиатры и сделали вывод, что он не классический маньяк и мог прекратить убивать людей, мучаясь от угрызений совести. На это якобы повлияло убийство Ксении Киргизовой. Он испугался ее отца и испытал паническую атаку.

– Суд над Виталием Манишиным состоится в 2024 году.