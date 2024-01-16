Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве
Об этом утверждают журналисты Baza, которые провели большое расследование о громких убийствах
16 января 2024, 12:10, ИА Амител
Виталий Манишин, который может быть тем самым известным "политеховским" маньяком, признался еще в одном убийстве. Об этом в большом фильме-расследовании рассказали журналисты издания Baza. Жертва – некая девушка по фамилии Филипченко. Журналисты не смогли выяснить, удалось ли найти останки погибшей. Однако, по данным источников издания, Виталий Манишин уже сознался в преступлении.
Сколько жертв приписывают Манишину?
Таким образом, это уже десятая жертва маньяка. Все убийства были совершены в период с 1999 по 2000 год. Также Виталия Манишина обвиняют в другом убийстве, которое он совершил еще в 1987 году в родном селе Зеленая Дубрава Родинского района. Таким образом, следователи думают, что подозреваемый причастен к смерти 11 девушек.
Осенью 2023 года источники amic.ru сообщали, что Манишин якобы признался еще и в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. Одна из них – 17-летняя Ксения, которая приехала к главному корпусу АлтГТУ, после чего ее больше никто не видел. Ее вещи нашли у объездной дороги Змеиногорского тракта. Однако не было нижнего белья, украшений и заколки для волос. Позже в лесу обнаружили голое тело девушки, укрытое ветками.
В чем обвиняют Виталия Манишина?
По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина. Он признался в преступлении.
12:20:32 16-01-2024
Что не сознаться то при бесплатном адвокате?
12:33:39 16-01-2024
Фуфло. Через 30 лет решили проверить, ага. Ну да он сейчас на СВО сходит и обнулит все висяки алтайских ментов за 30 лет, ну и убийство Листьева, Старовойтовой, Талькова и Немцова в придачу.
12:43:31 16-01-2024
Гость (12:33:39 16-01-2024) Фуфло. Через 30 лет решили проверить, ага. Ну да он сейчас н... на СВО сходит --- на СВО с такой статьей вроде бы не берут. Хотя если будет доказано, что он реальный убийца и хочет погибнуть, может мешать и не надо
12:37:35 16-01-2024
Журналисты не смогли выяснить, удалось ли найти останки погибшей --- это важно, он же должен знать, куда дел труп. Может сказать в реку кинул, но это будет подозрительно
12:51:07 16-01-2024
Весь архив висяков подписали? Давайте со всех районов,а то и областей собирайте. Надо же нам переплюнуть Чикатило!
13:31:06 16-01-2024
Гость (12:51:07 16-01-2024) Весь архив висяков подписали? Давайте со всех районов,а то и... а то за столько лет не было тех, на кого можно все свесить. Вы пересмотрели сериалов на нтв.
15:02:02 16-01-2024
Гость (13:31:06 16-01-2024) а то за столько лет не было тех, на кого можно все свесить. ... Виктора Сигарева знаю лично. Он меня в 2004 г. убеждал, что Анисимов реальный убийца.
13:26:01 16-01-2024
А что он у всех своих жертв фамилии спрашивал?
14:34:42 16-01-2024
Гость (13:26:01 16-01-2024) А что он у всех своих жертв фамилии спрашивал?... Он им обещал помочь в ВУЗ поступить, либо перевестись на бесплатное, странно при этом не спросить имя и фамилию.
13:31:22 16-01-2024
Кеннеди, надеюсь?
14:29:33 16-01-2024
Неужели свидетели могут вспомнить достоверно, что было 30 лет назад????
14:46:14 16-01-2024
По фильму складно все выходит и правдоподобно, если докажут то следователь Зеленский молодец. Вопрос только остается, чего испугался Анисимов, и что он натворил. Но это наверное уже никто не узнает.
15:50:50 16-01-2024
Странные люди в комментариях. Вы фильм смотрели? Он показал следователям места убийств, причем точные. Такое мог знать только сам преступник. Фамилии и имена он узнал, ну он же разговаривал с ними+ девушки держали документы в руках для поступления, а там все данные.
19:14:40 16-01-2024
Когда про Михайлюкову сознается?