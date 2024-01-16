Предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

Об этом утверждают журналисты Baza, которые провели большое расследование о громких убийствах

16 января 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: СК РФ по Алтайскому краю

Виталий Манишин, который может быть тем самым известным "политеховским" маньяком, признался еще в одном убийстве. Об этом в большом фильме-расследовании рассказали журналисты издания Baza. Жертва – некая девушка по фамилии Филипченко. Журналисты не смогли выяснить, удалось ли найти останки погибшей. Однако, по данным источников издания, Виталий Манишин уже сознался в преступлении.

Сколько жертв приписывают Манишину?

Таким образом, это уже десятая жертва маньяка. Все убийства были совершены в период с 1999 по 2000 год. Также Виталия Манишина обвиняют в другом убийстве, которое он совершил еще в 1987 году в родном селе Зеленая Дубрава Родинского района. Таким образом, следователи думают, что подозреваемый причастен к смерти 11 девушек.

Осенью 2023 года источники amic.ru сообщали, что Манишин якобы признался еще и в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. Одна из них – 17-летняя Ксения, которая приехала к главному корпусу АлтГТУ, после чего ее больше никто не видел. Ее вещи нашли у объездной дороги Змеиногорского тракта. Однако не было нижнего белья, украшений и заколки для волос. Позже в лесу обнаружили голое тело девушки, укрытое ветками.

В чем обвиняют Виталия Манишина?

По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина. Он признался в преступлении.